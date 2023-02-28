Deprem bölgesi için iki kritik çağrı: Yok pahasına elden çıkarmayın

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Türkiye’deki 23.8 milyon hektar tarım alanının 3.8 milyon hektarının deprem felaketinin yaşandığı 11 ilde bulunduğunu söyleyen Bayraktar, “Bu illerin bitkisel üretim değeri ise 64.1 milyar TL. Bölgede büyükbaş hayvan sayısı, toplam sığır varlığının yüzde 12’sini ve küçükbaş hayvan varlığının yüzde 18’ini teşkil ediyor. Milli gelirin yüzde 9.1’i, tarımsal hasılanın yüzde 15.1’i afet bölgesinden karşılanıyor. O nedenle bölgedeki çiftçilerin köyünü, tarlasını ve üretimini terk etmesi muhakkak önlenmeli” dedi.
“Ülkemizde Antep fıstığının yüzde 82.7’si, pamuğun yüzde 72.7’si, narenciyenin yüzde 57.5’i, mısır ve bademin yüzde 33’ü, buğdayın yüzde 19’u ve zeytinin yüzde 16’sı bölgede üretiliyor. Depremden en fazla zarar gören illerden Hatay, Türkiye pamuk üretiminin yüzde 8.6’sını tek başına sağlıyor. Ayrıca depremden etkilenen 11 ilimiz tarım istihdamında da önemli bir yere sahiptir.”
-Veterinerlik hizmetlerine öncelik verilmeli.
-Hayvanların yok pahasına elden çıkarılmasını önlemek için devlet kurumları TİGEM, Et ve Süt Kurumu daha etkin çalışmalı.
-Zarar gören çiftçilerin makine ve ekipmanları yenilenmeli.
-Çiftçiler, kırsal kalkınma ve yatırım desteklerinden öncelikli yararlandırılmalı.
-Gerekirse belirli yerlerde makine parkları kurulmalı.
-İnsanlara gıda ve hayvanlara yem temini hususunda sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda çalışmalar hızlandırılmalı.
-Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) arpa ve diğer yemleri bölgeye sevk etmeye devam etmeli.
-Elektrik sistemleri, barajlar, kanallar, sulama sistemleri, içme suyu ve yol gibi zarar gören altyapılar onarılmalı.
-Tarımsal sulama mevsimi yaklaştığından üreticilerin mağdur olmaması için Devlet Su İşleri gerekli tedbirleri almalı.
-Çiftçilere, tohum, ilaç gübre, elektrik ve sulama gibi girdiler, en azından bu üretim sezonu için hibe olarak verilmeli.
-Bağkur primleri hükümet tarafından karşılanmalı.
-Köylerde de depreme dayanıklı ev ve hayvan barınakları yapılmalı.
-Toprak Kurulları verimli arazilerin imara açılması konusunda dikkatli olmalı.
-Elektrik şirketlerinin üreticilerin enerji borcunu tahsil etmesi uygulamasına derhal son verilmelidir.