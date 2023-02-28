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Ekonomi

Deprem bölgesi için iki kritik çağrı: Yok pahasına elden çıkarmayın

Türkiye’deki tarım alanlarının 3.8 milyon hektarının deprem felaketinin yaşandığı 11 ilde bulunduğunu belirtip, bölgedeki çiftçilerin köyünü ve tarlasını terk etmesinin muhakkak önlenmesi gerektiğine vurgu yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, hayvanların yok pahasına elden çıkarılmasının da önlemesi için daha etkin bir çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

08:31 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye’deki 23.8 milyon hektar tarım alanının 3.8 milyon hektarının deprem felaketinin yaşandığı 11 ilde bulunduğunu söyleyen Bayraktar, “Bu illerin bitkisel üretim değeri ise 64.1 milyar TL. Bölgede büyükbaş hayvan sayısı, toplam sığır varlığının yüzde 12’sini ve küçükbaş hayvan varlığının yüzde 18’ini teşkil ediyor. Milli gelirin yüzde 9.1’i, tarımsal hasılanın yüzde 15.1’i afet bölgesinden karşılanıyor. O nedenle bölgedeki çiftçilerin köyünü, tarlasını ve üretimini terk etmesi muhakkak önlenmeli” dedi.


Bölgede üretimin azalmasının ülke genelinde gıda fiyatlarını artıracağını da söyleyen Bayraktar, şunları söyledi:

“Ülkemizde Antep fıstığının yüzde 82.7’si, pamuğun yüzde 72.7’si, narenciyenin yüzde 57.5’i, mısır ve bademin yüzde 33’ü, buğdayın yüzde 19’u ve zeytinin yüzde 16’sı bölgede üretiliyor. Depremden en fazla zarar gören illerden Hatay, Türkiye pamuk üretiminin yüzde 8.6’sını tek başına sağlıyor. Ayrıca depremden etkilenen 11 ilimiz tarım istihdamında da önemli bir yere sahiptir.”


Şemsi Bayraktar’ın dikkat çektiği diğer öncelikli çözümler şöyle:
-Açıkta kalan hayvanlara barınak temin edilmeli, yemi, suyu ve elektriği karşılanmalı.

-Veterinerlik hizmetlerine öncelik verilmeli.

-Hayvanların yok pahasına elden çıkarılmasını önlemek için devlet kurumları TİGEM, Et ve Süt Kurumu daha etkin çalışmalı.

-Zarar gören çiftçilerin makine ve ekipmanları yenilenmeli.

-Çiftçiler, kırsal kalkınma ve yatırım desteklerinden öncelikli yararlandırılmalı.

-Gerekirse belirli yerlerde makine parkları kurulmalı.

-İnsanlara gıda ve hayvanlara yem temini hususunda sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda çalışmalar hızlandırılmalı.

-Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) arpa ve diğer yemleri bölgeye sevk etmeye devam etmeli.

-Elektrik sistemleri, barajlar, kanallar, sulama sistemleri, içme suyu ve yol gibi zarar gören altyapılar onarılmalı.

-Tarımsal sulama mevsimi yaklaştığından üreticilerin mağdur olmaması için Devlet Su İşleri gerekli tedbirleri almalı.

-Çiftçilere, tohum, ilaç gübre, elektrik ve sulama gibi girdiler, en azından bu üretim sezonu için hibe olarak verilmeli.

-Bağkur primleri hükümet tarafından karşılanmalı.

-Köylerde de depreme dayanıklı ev ve hayvan barınakları yapılmalı.

-Toprak Kurulları verimli arazilerin imara açılması konusunda dikkatli olmalı.

-Elektrik şirketlerinin üreticilerin enerji borcunu tahsil etmesi uygulamasına derhal son verilmelidir.



Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 27 Şubat'ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar olduğu aktarıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...



#Türkiye Ziraat Odaları Birliği
#Çiftçi
#Tzob
#Deprem bölgesi
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Deprem bölgesi için iki kritik çağrı: Yok pahasına elden çıkarmayın
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