Diyarbakır’a dev yatırım: 10 bin kişi iş sahibi olacak

Diyarbakır'a dev yatırım
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde çalışmalar ve yatırımlar devam ediyor. Depremden etkilenen illerden Diyarbakır’da da Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde TOKİ konutları yapımı devam ederken, TOKİ konutlarının tam karşısında yer alan Karacadağ bölgesindeki bin dönümlük atıl arazi ihaleyle satışa çıkartıldı.
Bölgede buna benzer yatırımlar olması gerektiğini kaydeden Çubuk, “Karacadağ bölgesinde hiçbir yatırım yapılmamıştı. 10 bin insan iş sahibi olacak. Biz gelip böyle bir öncülük yaptık. İnşallah bundan sonra da devamı gelir. Depremden sonra böyle bir adım atılması çok güzel bir şey. Bir sürü insanımız evsiz, işsiz kaldı. Böyle bir işin olması çok güzel oldu. Bu konuda devlet büyüklerimizden de destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.