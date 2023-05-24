Diyarbakır’a dev yatırım: 10 bin kişi iş sahibi olacak

Alanın tarım arazisi olmadığının altını çizen Çubuk, “Yüzyıllardır o bölgede böyle bir iş yeri kurulmamış. Şu anda bin üyemiz var. Bin üyemizle beraber oraya çok güzel bir sanayi kuruyoruz. Sanayi kooperatif başkanı olarak elimizden gelen bütün yatırımları yapıyoruz. Bütün iş adamlarına da sesleniyorum. Batıda olan herkes gelsin. Diyarbakır’ımız çok güzel. Herkes gelip burada güzel yatırımlar yapsın, insanlarımız iş sahibi olsun. Diyarbakır’ımızda çok güzel bir huzur var. Arkadaşlarımızla birlikte böyle bir yatırım yapıyoruz” diye konuştu.

“Depremden sonra böyle bir adım atılması çok güzel bir şey”