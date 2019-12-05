Ekonomi Doğalgaz faturasını düşürmenin yolu yalıtım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğalgaz faturasını düşürmenin yolu yalıtım

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, yalıtımın; ısı, su, ses ve yangından oluşan 4 ana branşının iki önemli unsuru olan ısı ve su yalıtımı pazarının toplam büyüklüğünün 19,6 milyar TL olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Levent Pelesen
Levent Pelesen

İZODER tarafından hazırlanan ve 2016-2018 dönemini kapsayan İZODER Türkiye Isı ve Su Yalıtım Pazarı Raporu’nun sonuçları, İstanbul’da düzenlenen toplantıda açıklandı. Pelesen, Türkiye’de tüketilen enerjinin yüzde 30,5’inin binalarda kullanıldığını, bu kullanımın yüzde 80’inin ısıtma ve soğutma amacı taşıdığını bildirdi.

YALITIM KREDİSİ İÇİN ÇALIŞMA

  • Pelesen, ülke olarak enerjiyi büyük oranda ithal etmelerine karşın konutlarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullandıkları enerjinin yarısını israf ettiklerini aktararak, “Oysa konutlarda gerçek tasarruf yalıtımla başlar. Son zamlarla daha da artan doğal gaz faturasını yüzde 50 azaltmanın tek yolu, yaşadığımız binalara ısı yalıtımı uygulaması yaptırmaktır” dedi. Dernek olarak tüketicinin alım gücünü desteklemek amacıyla uzun süredir üzerinde çalıştıkları yalıtım kredisi kampanyasının hayata geçmesini beklediklerini ifade eden Pelesen, kampanya kapsamında uygulamaya alınacak KDV iadesinin 2023’e kadar sürdürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

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