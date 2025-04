'Doğrulanmış ilan sistemi' fahiş fiyatların önüne geçiyor

"Her fiyat artışında, 'galericiler fiyat artırdı' diye yanlış bir algı vardı. Piyasadaki sahte dalgalanmalar, galericilere de yansıyordu. Yeni sistemle galericiler, gerçek ilan ve doğru fiyatlamalarla makul seviyelerde araba satıyor. Her sistemde olduğu gibi ilk girişte bir bocalama dönemi oluyor, ancak şu an sistem sorunsuz ilerliyor. Ticaret Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Yeni sistemle beraber köpük ve fahiş fiyat uygulamaları ortadan kalktı ve şu anda vatandaşlar gerçek fiyatlarla araç alıyor"