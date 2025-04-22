'Doğrulanmış ilan sistemi' fahiş fiyatların önüne geçiyor

İkinci el otomobil piyasasında "sahte ilan" ve "fiyat köpüğü" sorunlarına karşı getirilen e-Devlet onaylı "doğrulanmış ilan sistemi", sektör temsilcilerine göre hem alıcıları koruyor hem de piyasayı daha gerçekçi bir zemine oturtuyor.
Ticaret Bakanlığınca taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden "yetki doğrulaması", 1 Nisan itibarıyla uygulanmaya başlandı. Düzenlemeyle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanların, Bakanlıktan yetki belgesi alma zorunlu hale geldi.
Satış portallarındaki taşıt ilanları, sadece ilana konu taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşıt sahibince yetkilendirilen belgeli işletmelerce verilebiliyor. Taşıt sahiplerinin, ilan verme konusunda oto galeri işletmelerini yetkilendirmesi, e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
Söz konusu uygulamayla taşınmaz ve ikinci el taşıt sektörlerinde sahte ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
"Sistem fahiş fiyatların önüne geçiyor"
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, artık yetki belgesi olmayan kişilerin portallar üzerinden ilan veremeyeceğini söyledi.
Erkoç, söz konusu sistemin hem tüketiciyi, hem de esnafı koruyacağını vurgulayarak, aynı zamanda sistemin kayıt dışılığın önünce geçeceği için vergi sisteminin daha doğru işlemesini sağlayacağını belirtti. Sektörün, yıllardır bu tür bir düzenleme beklentisi içinde olduğunu dile getiren Erkoç, şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlar gerçek fiyatlarla araç alıyor"
Göktaşlar Otomotiv'in sahibi Ömer Göktaş da ilan doğrulama sistemi öncesinde verilen ilanların çoğunun, piyasada fiyatları yükseltmek için oluşturulmuş sahte ilanlar olduğuna dikkati çekerek, art niyetli kişilerin piyasada fiyat dalgalanması oluşturduğunu anlattı.
Göktaş, ilan sisteminin galericiler açısından önemli bir kazanım olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu: