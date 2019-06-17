Dolar 5,90'ın üzerinde

Dolar kuru bir önceki hafta bayram tatili ve küresel ekonomideki pozitif havayla 5.70 altına indikten sonra tatil dönüşü 5.77 ile başladığı geçen haftayı 5.90 üzerinde kapatmıştı.

Rus yapımı S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatıyla ilgili Rusya ve Türkiye'den gelen açıklamalar karşısında ABD Savunma Bakanlığı'nın mektubunun sızdırılması ve iki tarafında geri adım atmayacağını belirten karşılıklı açıklamalarının ardından kur kademe kademe yükseldi.

Cuma gecesi Moody's'in Türkiye'nin notunu düşürmesiyle de dolar/TL'de 5.90 üzeri görüldü.

Yenilenecek İstanbul seçimleri öncesi, 17 haziran sabahı dolar 5.9180 TL, euro ise 6.64 TL'den el değiştiriyor. 17 haziran haftasında piyasalarda yoğun bir haber ve veri akışı var.

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