Dolar ne kadar oldu? Dolar neden yükseldi? Dolar kaç TL oldu Dolar kuru gece 6.40 TL'den döndü Dolar/TL, gece ticaret savaşı kaynaklı yuanın sert değer kaybı ve güvenli liman arayışıyla yükselen yen nedeniyle sert dalgalandı. Japon yatırımcıların TL pozisyonlarındaki stop - loss emirlerinin çalışması ve uzun pozisyonların kapanmasıyla dolar kuru da yarım saatte 5.77'den 6.39'a kadar çıktı. Kur daha sonra 5.80'e gevşedi ve dolar/TL 26 Ağustos sabahına 5.8065 seviyesinde başladı.

Haber Merkezi 26 Ağustos 2019, 08:41 Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019, 08:49 Yeni Şafak