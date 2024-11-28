Dron ile kuraklık takibi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), uydu ve dronlar ile tarımsal kuraklığı tespit etmeye başladı. Bu izleme yöntemiyle kuraklık riski ölçülürken, tohumun hangi dönemde ekilmesi gerektiği, hangi bölgede ve hangi dönemde ne kadar sulanması gerektiği, bitkiden çıkan su buharının ne kadar olduğu, bitkinin kuraklık stresi yaşayıp yaşamadığı belirlenebiliyor. Uydu ve dronlar ile bu kapsamda 31 ilde araştırma yapılırken araştırma çerçevesinde 81 ili kapsayacak çıkarımlar da gerçekleştiriliyor. Küresel ısınmanın da etkisiyle daha da kurak geçen dönemlerde hangi bitkinin nasıl ekileceğine ilişkin de araştırma yürütülüyor.