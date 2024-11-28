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Dron ile kuraklık takibi

Dron ile kuraklık takibi

Ali Kürşat Büyükada
04:0028/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Küresel ısınmanın etkileri giderek daha fazla kendini gösterirken Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal kuraklığın durumunu tespit etmek üzere çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), uydu ve dronlar ile tarımsal kuraklığı tespit etmeye başladı. Bu izleme yöntemiyle kuraklık riski ölçülürken, tohumun hangi dönemde ekilmesi gerektiği, hangi bölgede ve hangi dönemde ne kadar sulanması gerektiği, bitkiden çıkan su buharının ne kadar olduğu, bitkinin kuraklık stresi yaşayıp yaşamadığı belirlenebiliyor. Uydu ve dronlar ile bu kapsamda 31 ilde araştırma yapılırken araştırma çerçevesinde 81 ili kapsayacak çıkarımlar da gerçekleştiriliyor. Küresel ısınmanın da etkisiyle daha da kurak geçen dönemlerde hangi bitkinin nasıl ekileceğine ilişkin de araştırma yürütülüyor.


DOĞRU TOHUM İÇİN DENEME YAPILIYOR

Bu kapsamda kuraklığın en çok etkilendiği illerden biri olan Konya’da farklı tohumları toprakla buluşturan TAGEM, 30’a yakın mısır tohumundan hangisinin kuraklığa daha dayanıklı olduğunu hesaplayarak geleceğe yatırım yapıyor. Farklı yöntemler denenerek toprağa doğrudan ekim yapıldığı gibi durumlarda çiftçiye gereken mazot miktarının azaldığı, ürün miktarı ve ürün kalitesinde yüzde 20’nin üzerinde artış olduğu tespit edildi.




#dron
#teknoloji
#tarım
#ekonomi

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