e-Devlet'te borcu görünenler dikkat: 3,2 milyar liralık prim borcu tarih oluyor

GSS borcu olanlar dikkat! Meclis gündemine gelen yeni düzenleme ile devlete olan borçlarda 'reset' dönemi başlıyor. 3,2 milyar liralık yükü vatandaşın sırtından alacak olan 11. Yargı Paketi'nin yasalaşmasına sayılı günler kaldı. Peki, kimlerin borcu silinecek ve hangi tarihler kapsamda? İşte milyonların beklediği müjdenin ayrıntıları...
Kamuoyunda büyük beklenti oluşturan ve "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifi, milyonlarca vatandaşın sırtındaki borç yükünü almaya hazırlanıyor. TBMM Genel Kurulu'na gelmesi beklenen teklif ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarında tarihi bir temizlik yapılacak.
O TARİHTEN ÖNCESİ SİLİNİYOR
3,2 MİLYAR LİRALIK DEV AF
YENİ YIL ÖNCESİNDE YASALAŞMASI BEKLENİYOR
Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi içindeki bu maddenin 2026 yılına girmeden Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi beklentiler arasında...