e-Devlet'te borcu görünenler dikkat: 3,2 milyar liralık prim borcu tarih oluyor

15:3217/12/2025, Çarşamba
1 Ocak 2016'dan önceye ait 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu siliniyor.
1 Ocak 2016'dan önceye ait 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu siliniyor.

GSS borcu olanlar dikkat! Meclis gündemine gelen yeni düzenleme ile devlete olan borçlarda 'reset' dönemi başlıyor. 3,2 milyar liralık yükü vatandaşın sırtından alacak olan 11. Yargı Paketi'nin yasalaşmasına sayılı günler kaldı. Peki, kimlerin borcu silinecek ve hangi tarihler kapsamda? İşte milyonların beklediği müjdenin ayrıntıları...

Kamuoyunda büyük beklenti oluşturan ve "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifi, milyonlarca vatandaşın sırtındaki borç yükünü almaya hazırlanıyor. TBMM Genel Kurulu'na gelmesi beklenen teklif ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarında tarihi bir temizlik yapılacak.



O TARİHTEN ÖNCESİ SİLİNİYOR

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, borçların silinmesine ilişkin tarih sınırı oldu. Paketin yasalaşmasıyla birlikte,
1 Ocak 2016 tarihinden öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçları
devlet tarafından terkin edilecek. Vatandaşlar, bu tarihten önceki ana para borçlarının yanı sıra, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi yüklerden de kurtulmuş olacak.


3,2 MİLYAR LİRALIK DEV AF

Yapılacak düzenleme kapsamlı bir borç silme operasyonunu içeriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre şu an kapsam dahilinde olan
1 milyon 477 bin kişi
bulunuyor. Bu vatandaşların ödeyemediği veya unuttuğu toplam
3,2 milyar liralık borç
, tek kalemde silinecek.


YENİ YIL ÖNCESİNDE YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi içindeki bu maddenin 2026 yılına girmeden Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi beklentiler arasında...



