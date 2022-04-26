e-ticaret sektörü taleplerini AK Parti kurmaylarına iletti: Küresel aktörler önümüze geçmesin

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon Türkiye gibi popüler online ticaret platformlarının temsilcileri, çalışmaları süren e-ticaret düzenlemesi kapsamında AK Parti Genel Merkezi, AK Parti TBMM Grubu ile TBMM Ticaret Komisyonu’nu ziyaret etti. Sektör temsilcileri, son yıllarda hızla büyüyen, koronavirüs salgınıyla birlikte de rekor seviyelere ulaşan e-ticaretle ilgili yapılacak düzenlemeyle ilgili taleplerini iletti. İlgili firma yetkilileri, yasal düzenlemeyi desteklediklerini ancak sektördeki iş hacmini etkilememesi gerektiğini söyledi.

NEGATİF AYRIŞMAYALIM

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, platform temsilcileri, “Dijital platformlar fiziki marketlerden çok farklı değil. Dolayısıyla oralara getirmediğiniz kısıtlamaları bize getirmeyin. Ayrıca önemli olan benzer rakiplerimizde olmayan kısıtlamalar getirilirse biz lokal kalırız, küresel alana gidemeyiz, büyüyemeyiz. Bir süre sonra küresel aktörler önümüze geçer. Bizi onlardan negatif olarak ayrıştırmayın” değerlendirmesini yaptı.

NİTELİKLİ İSTİHDAM TALEBİ

Yine platform temsilcilerinin, “Türkiye’nin dört bir tarafından hiçbir şekilde bu satışı yapamayacak binlerce küçük, orta, büyük üretici, esnaf, sanatkara platform sağlayarak onların ticari hayata girmesini ve tutunmasını sağlıyoruz. Sektörel olarak ciddi bir istihdam kaynağı oluşturuyoruz” dediği öğrenildi.

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DÜZENLEMEDE MAKSİMUM DENGE

AK Parti kurmayları söz konusu çalışmayla ilgili, Türkiye’de dijital sektörde, start-up’larda ciddi bir potansiyelin olduğunu belirterek, “Bu denli yaygın bir üretim ağının entegre olması kabiliyettir. Bu çalışmayı, ülkenin hem üreticinin ve tüketicinin hem de küresel aktör olma kabiliyeti olan insanların çıkarına maksimum dengeyi bularak götürmemiz gerekiyor. Küresel yolculuğu kesmek doğru bir adım olmaz” değerlendirmesini yaptı.

DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

AK Parti, e-ticaret konusunda dünyadaki yasal düzenlemeleri de inceledi. Bu kapsamda, AB’de 2023’te yürürlüğe girecek, online ticaret platformlarına yeni sorumluluklar getiren Dijital Pazarlar Yasa Tasarısı (DMA) da incelendi. Öte yandan, AK Parti de önümüzdeki günlerde online ticaret platformlarını ziyaret edecek. Sonrasında ise çalışmanın tamamlanarak teklife son şeklinin verileceği belirtildi.

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