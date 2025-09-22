Ege ve Akdeniz'deki havalimanları yaz sezonunda turistlerle rekora uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre havalimanları yaz sezonunu hareketli geçirdi.





Birçok ülkeden dış hat uçuşlarının olduğu, aynı zamanda yerli turistlerin de sıklıkla kullandığı Antalya, Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Dalaman, Çukurova ve Alanya Gazipaşa havalimanları, yaz dönemini kapsayan 3 aylık dönemde toplam 27 milyon 323 bin 236 yolcu ağırladı.





Haziran-ağustos dönemindeki yolcu sayısı rekor olarak kayıtlara geçti. Söz konusu havalimanlarını 2023'ün aynı döneminde 25 milyon 448 bin 428, geçen yıl ise 26 milyon 442 bin 703 yolcu kullanmıştı.

Yolcuların büyük kısmı Antalya'yı tercih etti

Söz konusu havalimanlarındaki toplam 27,3 milyonu aşkın yolcunun 19 milyon 990 bin 704'ünü dış hat, 7 milyon 332 bin 532'sini iç hatlarda yolculuk edenler oluşturdu.

Büyük oranı turistik amaçlarla yapılan bu seyahatlerin en çok yoğunlaştığı ulaşım merkezi ise Antalya Havalimanı oldu.





Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden birine hizmet veren ve birçok turistik antik kentin kesişim noktasında bulunan Antalya Havalimanı, haziran-ağustos döneminde toplam 16,6 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Antalya Havalimanı, 14,5 milyon dış hat yolcusuyla bölgedeki havalimanlarının toplam dış hat yolcularından yaklaşık 4'te 3'ünü tek başına ağırladı.





Efes Antik Kenti, Çeşme ve Kuşadası gibi turistik merkezlerin yakınındaki İzmir Adnan Menderes Havalimanı ise yaz döneminde 3,9 milyonu aşkın yolcu tarafından kullanıldı.

Türkiye'nin en önemli turizm şehirlerinden Muğla'nın Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanları ise 3 aylık dönemde sırasıyla 2,7 milyon ve 2,2 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.





Geçen yıl ağustos ayında hizmete açılan Çukurova Havalimanı da ilk yaz sezonunu hareketli geçirdi. Haziran-ağustos döneminde bu ulaşım merkezini kullanan yolcu sayısı yaklaşık 1,5 milyon olarak kayıtlara geçti.





Antalya'nın bir diğer havalimanı Alanya Gazipaşa ise aynı dönemlerde 411 bin yolcuyu ağırladı.





Yaz dönemini kapsayan haziran-ağustos döneminde söz konusu 6 havalimanındaki iç ve dış hat yolcu sayılarına ilişkin veriler şöyle:





HAVALİMANLARI İÇ HAT DIŞ HAT TOPLAM Antalya 2.068.322 14.545.170 16.613.492 Adnan Menderes 2.042.609 1.901.396 3.944.005 Dalaman 843.670 1.826.288 2.669.958 Milas-Bodrum 1.160.157 1.043.530 2.203.687 Çukurova 1.080.638 400.449 1.481.087 Alanya Gazipaşa 137.136 273.871 411.007 TOPLAM 7.332.532 19.990.704 27.323.236







