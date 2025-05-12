Ege’nin çimento devi olacak

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, yeniden yapılanma kararı aldı. Batıçim, Batı Anadolu ve Batısöke Çimento yeni süreci İzmir'deki basın toplantısında duyurdu. Bu kapsamda; çimento üretim faaliyetlerinin tek çatı altında birleştirilmesi, ticaret ünvanlarda değişiklik ve gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi şeklinde üç temel adım belirlendi.

Dönüşüm süreciyle beraber, 5.8 milyon ton yıllık kapasiteyle bölgenin en büyük çimento üretim şirketi ortaya çıkacak. Aliağa’daki yeni çimento tesisi yatırımıyla ise üretim kapasitesini yaklaşık 9 milyon tona çıkaracak topluluk, yeni bir sektöre daha girerek gayrimenkul projeleri başlatacak. Grup, gelecek beş yıl içinde ana faaliyet alanlarında 500 milyon dolarlık ciro hedefliyor. Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, Batısöke Çimento’nun mevcut fabrikasının kapasitesinin yıllık yaklaşık 4 milyon ton olduğunu belirtti. Candaş, açıklamasında “Batısöke, Batıçim’e ait Bornova’daki yıllık 1.8 milyon tonluk kapasiteli fabrikayı ve Batıliman’ın Aliağa’daki arazisinde kuracağımız yeni 3,5 milyon ton/yıl kapasiteli çimento öğütme ve pakatleme tesisini kiralayacak" dedi.





20'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Candaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Limana yakın tesislerimiz sayesinde şu anda yüzde 20 olan çimento ihraç oranımız yüzde 40-45 seviyelerine çıkacak. Amerika, Avrupa ve Afrika kıtasında 20’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl grup olarak toplam çimento ve klinker ihracatımız yaklaşık 1.4 milyon ton oldu."





İÇ PAZAR HAREKETLİ

Şirket, 2024 yılını 13,4 milyar TL'lik bir konsolide ciro, 27 milyar TL'nin üstünde bir aktif büyüklükle kapattı. Batı Anadolu Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı Reşat Bağış Güngör ise, "Henüz ilk çeyrek sonuçlarımız netleşmedi. Ancak yılın ilk 3 aylık döneminde iç piyasada talepte canlanma söz konusu" şeklinde konuştu.





GAYRİMENKULE YATIRIM YAPACAK

Çimento üretimi ve ünvan değişikliğiyle birlikte grubun stratejik dönüşümünde üçüncü adımı ise gayrimenkul ile yeni bir sektöre giriş yer alıyor. Batıçim tarafından geliştirilecek yeni iş modeli doğrultusunda, şirketin elindeki taşınmazlar değerlendirilecek. Bu kapsamda İzmir Bornova’daki yaklaşık 700 dönümlük fabrika arsası, Erzene Mahallesi’nde yer alan 180 dönümlük araziler ile birlikte birçok başka değerli gayrimenkuller kullanılacak. Bu arazilerin projeler geliştirilebilmesi amacıyla gayrimenkul yatırım fonlarına devredileceğini belirten Candaş, SPK’ya başvuruların yapıldığını ve onay sonrasında işlemlerin Genel Kurul’a sunulacağını söyledi.



