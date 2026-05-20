Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Ekonomiye 591,4 milyar TL destek sağladı: 888,9 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı

Ekonomiye 591,4 milyar TL destek sağladı: 888,9 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı

10:4420/05/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
2025 yılı sonuna göre yüzde 13,4 büyüyerek 888,9 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaşan Vakıf Katılım, 2026 yılının ilk çeyreğinde 3,3 milyar TL net kâr elde ederek başarılı performansını sürdürdü.
2025 yılı sonuna göre yüzde 13,4 büyüyerek 888,9 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaşan Vakıf Katılım, 2026 yılının ilk çeyreğinde 3,3 milyar TL net kâr elde ederek başarılı performansını sürdürdü.

Katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vakıf Katılım, 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Vakıf Katılım bu dönemde, 616 milyar TL fon toplarken, reel sektöre 591,4 milyar TL finansman desteği sağladı.

Vakıf Katılım, 2026’nın ilk çeyreği itibarıyla 616 milyar TL fon topladı ve ekonomiye 591,4 milyar TL finansman desteği sağladı. Net kârını 3,3 milyar TL’ye çıkaran Banka, aktif büyüklükte 2025 yıl sonuna göre yüzde 13,4’lük bir büyüme sergiledi ve 2026 yılı ilk çeyreğinde 888,9 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Vakıf Katılım olarak, katılım finans sektöründe öncü ve referans kurum olma hedefimiz doğrultusunda, ülkemizin sürdürülebilir büyüme yolculuğuna güçlü katkılar sunmaya devam ediyoruz. 2026 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz finansal sonuçlar, stratejik hedeflerimizle uyumlu büyüme performansımızı bir kez daha teyit etmiştir. Bu dönemde 616 milyar TL fon toplayarak reel sektöre 591,4 milyar TL finansman desteği sağladık. Aktif büyüklüğümüzü yıl sonuna göre %13,4 oranında artırarak 888,9 milyar TL seviyesine ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde de; yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz, müşteri odaklı yaklaşımımız ve katılım bankacılığı prensiplerine bağlılığımızla, hem sektörümüze hem de Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdüreceğiz”



#Vakıf Katılım
#ekonomi
#bankacılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSB 2610 personel alımı başvuru ekranı 2026! GSB 2610 personel alımı başvuruları başladı mı şartları neler? Kontenjan dağılımı