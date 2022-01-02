Ekonomi Emekliye kademeli artış Maaşa yüzde 18,6 zam bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emekliye kademeli artış: Maaşa yüzde 18,6 zam bekleniyor

Memur ve emeklilerin merakla beklediği aralık ayı enflasyonu yarın açıklanacak. Ocak-haziran dönemini kapsayan yüzde 5 zamma ek olarak enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 13,6 civarında bir ücret artışı bekleniyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, yüzde 18’i aşması beklenen zamlı maaşını 15 Ocak’ta alacak.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Emekliye kademeli artış: Maaşa yüzde 18,6 zam bekleniyor
Arşiv

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak. 2021’in ikinci 6 ayına ait enflasyon oranının netleşmesiyle memur maaşları ile memur emeklilerinin aylıklarına bu yılın ilk altı ayında yapılacak artış oranı ortaya çıkacak. Yaklaşık 3 milyon 500 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin merakla beklediği enflasyon farkının ne kadar olacağı sorusunun cevabı, yarın açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile netleşecek.

YÜZDE BEŞ VE ENFLASYON FARKI

  • Geçtiğimiz Ağustos’ta imzalanan ve 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Toplu Sözleşme anlaşmasına göre; memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2022’de yüzde 5+7, 2023’te ise yüzde 8,6 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına yüzde 5 zam olacak. Bu zammın yanısıra memur ve memur emeklileri 2021’in ikinci yarısına ilişkin enflasyondan kaynaklanan farkı da alacaklar. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak.

Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak?
FOTOĞRAF 15
Title
Milyonlar 3 Ocak gününü iple çekerken, zam oranları için ipucu geldi. Ekonomistlerin enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.91, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 21.91 (yüzde 5 zam + yüzde 16.91 enflasyon farkı) zam göründü. Peki bu artış kazançlara nasıl yansıyacak?
Title
Milyonlarca memur ve emekli Ocak zammı için enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak'a kilitlendi. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik zamma ilaveten alacağı farkı gösterecek.
Title
2021'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı olacak.
Title
5 AYLIK YÜZDE 10.48<br><br>Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı. Bu veri de pazartesi günü belli olacak. Ancak artışlar için ipucu da geldi.
Title
İPUCU GELDİ<br><br>AA Finans'ın Aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre; ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8.54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5.50, en yüksek yüzde 14.60 aralığında yer aldı.
Title
Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8.54) göre bir önceki ay yüzde 21.31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30.05'e yükseleceği hesaplanıyor.
Title
NASIL DEĞİŞECEK?<br><br>Peki bu tahmin gerçekleşirse, memurlar ve emekliler ne kadar zam alacak?.. Yüzde 8.54'lük Aralık ayı, yani yüzde 30.05'lik 2021 yılı enflasyon tahminine göre 2021'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19.91 olarak gerçekleşecek.
Title
Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 19.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik Ocak zammı ise yüzde 16.91 enflasyon farkıyla yüzde 21.91'e ulaşacak.
Title
EMEKLİYE EN AZ 1.950 TL<br><br>Eğer Ocak zammı yüzde 19.91 olursa en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 818 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde de bin 867 liradan 2 bin 239 liraya yükselecek. SSK emeklilerinde ise en düşük maaş, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak.
Title
MEMURA EN AZ 5.279 TL<br><br>Ocak zammı yüzde 21.91 olarak gerçekleşirse en düşük maaş memur emeklilerinde 3 bin 275 liradan 3 bin 993 liraya ulaşacak. Aile yardımı hariç en düşük memur aylığı ise 4 bin 330 liradan 5 bin 279 liraya yükselecek.
Title
AİLE YARDIMINA DA ZAM<br><br>Memurların aile yardımı da artacak. Yüzde 21.91'lik zam tahminine göre çalışmayan eş yardımı 408,67 liradan 498,21 liraya, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 89,90 liradan 109,60 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı 44,95 liradan 54,80 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan 6 yaş altı 2 çocuğu olan memur halen 588,44 lira alıyorken, bu tutar 717,41 liraya çıkacak.
Title
İLAVE ZAM BEKLENİYOR?<br><br>Emeklilere Ocak'ta bu zamlara ilaveten bir artış daha yapılması gündemde. İyileştirmenin de 3 Ocak günü şekillenmesi şekillenmesi bekleniyor. Zamlar Ocak maaşlarına yansıyacak. İyileştirmenin de yasal düzenlemesinin hızla yapılarak maaşlara yetiştirilmesi planlanıyor.
Title
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ TABAN AYLIKLAR (TL)<br>Emekli - SSK (2000 öncesi)<br>Mevcut maaş: 2.624,24 TL<br>Yüzde 19,91 zamlı maaş: 3.146,73 TL<br><br>Emekli - SSK (2000 sonrası)<br>Mevcut maaş: 1.626,75 TL<br>Yüzde 19,91 zamlı maaş: 1.950,64 TL<br><br>Bağ-Kur - Esnaf<br>Mevcut maaş: 2.350,11 TL<br>Yüzde 19,91 zamlı maaş: 2.818,02 TL<br><br>Bağ-Kur - Tarım<br>Mevcut maaş: 1.867,51 TL<br>Yüzde 19,91 zamlı maaş: 2.239,33 TL<br><br>NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
Title
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK? (TL)<br><br>Memur (Taban aylık)<br>Mevcut: 4.330,42 TL<br>Yüzde 21,91 zamlı maaş: 5.279,21 TL<br><br>Memur emeklisi (Taban aylık)<br>Mevcut: 3.275,90 TL<br>Yüzde 21,91 zamlı maaş: 3.993,65 TL
Title
Memur aile yardımı - Eş<br>Mevcut: 408,67 TL<br>Yeni: 498,21 TL<br><br>Memur aile yardımı - Çocuk (0-6 yaş)<br>Mevcut: 89,90 TL<br>Yeni: 109,60 TL<br><br>Memur aile yardımı - Çocuk (6 yaş üstü)<br>Mevcut: 44,95 TL<br>Yeni: 54,80 TL
Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak?
Memur ve emeklilerin gözü zam haberlerinde. 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisiyle beraber emekli ve memurların zam oranları belli olacak. Enflasyon verisi öncesi ekonomistlerin tahmin oranları da belli oldu. Peki seyyanen zam yapılmazsa emekli ve memurun zam oranı ne kadar olacak? Memur ve emekli 2022'de ne kadar maaş alacak? İşte tüm detaylar...

ZAM ORANI YÜZDE 18’İ AŞAR BEKLENTİSİ

2021’in Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin aylık tüketici enflasyon oranlarının toplamı 10,03’ü buldu. Anadolu Ajansı’nın beklenti anketinde olduğu gibi aralık ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE)’nin yüzde 8,54 civarında gelmesi halinde Temmuz-Aralık 2021 dönemine ilişkin enflasyon 18,61’e çıkacak. Bu tahmini rakam üzerinden hesaplama yapıldığında memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarının toplu sözleşmeyle kararlaştırılan yüzde 5 zam + yüzde 13,61 de enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 18,61 oranında artırılması bekleniyor.

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Açıklandı mı?
ÖZGÜN
Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Açıklandı mı?
Gaziantepte pitbull saldırısı

Gaziantep'te pitbull saldırısı

'14 yerimden ısırdı kaçmasam öldürürdü.'
Ben Osmanlıdan kalmayım

'Ben Osmanlı'dan kalmayım'

Üç padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü.
TCDDden ‘Marmaray’a yüzde 36 zam’ açıklaması: İBB tüm itirazlara rağmen yürürlüğe koydu

​Yeni yılın ilk koronavirüs tablosu yayınlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.