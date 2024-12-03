Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) Taraflar Konferansı’na katılmak için gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da dün bir dizi görüşmelerde bulundu.





Emlak Konut tecrübesini Suudi Arabistan'a taşıyacak: 400 bin konut için Türk firmalar sahada Ekonomi





Suudi Arabistan Belediye Kırsal İşleri ve İskan Bakanı Majed bin Abdullah al-Hogail ile görüşmede Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi arasında mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreninde Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA), Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Konut Şirketi CEO’su Mohammad Albuty hazır bulundu.

Bakan Kurum: Emlak konutun 70 yıllık tecrübesi var

Bakan Kurum, Emlak Konut’un “Gelir Paylaşımı Modeli”nin Suudi Arabistan pazarında da faaliyete geçirileceğini açıkladı. Bu modelin Suudi Arabistan’ın “Suudi Vision 2030” hedeflerine ulaşması için stratejik bir adım olacağına işaret eden Bakan Kurum, “Emlak Konut, bilgi birikimi, teknolojik altyapısı ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle, Suudi Arabistan’daki şehirleşme hedeflerine önemli katkılar sunmaya hazırdır. Bu iş birliği, yalnızca inşaat sektörünü değil, aynı zamanda çevre dostu şehirleşme ve sosyal altyapıyı geliştirme konularını da kapsayacaktır. Bu bağlamda, Suudi Arabistan’daki projeler, iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağları güçlendirecek bir model teşkil edecektir. Bugün attığımız bu stratejik adımın, ülkelerimiz arasındaki iş birliğine yeni bir boyut kazandıracağına ve bölgemizin refahına katkı sağlayacağına olan inancım tamdır. Emlak Konut’un yenilikçi yaklaşımı ve 70 yıla yakın tecrübesiyle, bu ortaklığın başarıyla hayata geçirileceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Suudi Bakan: Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz

Suudi Bakan Majed bin Abdullah al-Hogail de konuşmasında Türk şirketlerinden övgü ile bahsetti: Türk firmalarının buraya gelmesi tarihi bir fırsat. Biz burada başarı hikayesi yazmak istiyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırabilmek. Türkiye mühendislik alanında çok güçlü. Biz de Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz.

Türkiye’nin müteahhitlik uzmanlığı ortaya konacak

Mutabakat zaptı ile Suudi Arabistan’ın “Suudi Vision 2030” hedefleri doğrultusunda iş birlikleri hayata geçirilecek. Türk müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme uzmanlığı ile Suudi Arabistan’da fark yaratacak. Bu iş birliği ile Riyad ve Cidde başta olmak üzere Suudi şehirlerinde sürdürülebilir şehircilik anlayışı hayata geçirilecek iki ülke arasında güçlü bir ekonomik ve diplomatik bağ oluşturulacak. Anlaşma ile Türk inşaat sektörünün yenilikçi çözümleri ve sürdürülebilir şehircilik modelleri projelere entegre edilecek, düşük maliyetli arsa tahsisi ve ön satış gelirleri ile ekonomik çözümler sunulacak. Türk şirketler, Suudi Arabistan’daki akıllı şehir teknolojileri ve çevre dostu altyapı projelerine dahil edilecek, yenilikçi finansman modelleriyle kamu-özel iş birlikleri oluşturulacak.

Vision 2030'a Türk damgası vurulacak

Bu mutabakat zaptı ile “Suudi Vision 2030” hedefleri doğrultusunda Türk firmalarının etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor. Riyad’da ve diğer büyük şehirlerde, 400 bin yeni konutun inşası planlanırken, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde Türk inşaat sektörünün uluslararası standartlardaki bilgi birikimi, Suudi gayrimenkul vizyonuna doğrudan katkı sunacak.





Gelir paylaşım modeli

Emlak Konut’un sektöre kazandırdığı Gelir Paylaşımı Modeli, gayrimenkul projelerinin finansmanında yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Bu model, yatırımcı risklerini minimize eden ve ekonomik sürdürülebilirliği destekleyen bir yapıya sahip. Özellikle büyük ölçekli projelerde, başlangıç finansmanını sağlam bir zemine oturtarak, uzun vadeli ekonomik faydalar sağlanıyor.





Emlak Konut'un uluslararası pazardaki rolünü pekiştirecek

Suudi şirketle iş birliği, Emlak Konut’un küresel pazardaki rolünü pekiştirerek, yıllık 500 milyon Dolar ekonomik getiri sağlaması beklenen projelere liderlik etmesini mümkün kılacak. Projelerin başarıyla tamamlanması, Emlak Konut’un marka değerini ve uluslararası güvenilirliğini daha da artıracak.

EKA da küresel pazardan yerini alacak