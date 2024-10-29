Emlak sektörünü tek çatı altında toplayacak

Cumhurbaşkanı kararı ile emlak sektöründe ilk, Türkiye’de 53’üncü birlik kuruldu. Başkanlığa Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, başkan yardımcılığına ise Antalya Emlakçılar Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar getirildi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği'nin (TEDB) tanıtım lansmanı ve çalıştayı geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleşti. Birlik, emlak danışmanlarını tek çatı altında toplamayı hedefliyor.

TEDB Başkanı Hakan Akçam, “Bizler yalnızca bir meslek örgütü değiliz. Aynı zamanda geleceği şekillendiren, sektörü yeniden tanımlayan bir güç merkeziyiz. Sadece Türkiye’yi değil, dünyayı gayrimenkul sektöründe yeni bir döneme sokuyoruz. sektörü bizim elimizde yeniden inşa edilecek” dedi. TEDB’nin kuruluşuna dair de konuşan Akçam, şunları kaydetti: "Gayrimenkul sektörünü sıfırdan inşa ediyor, dünyaya yeni bir model sunuyoruz. Yeni normlar koyarak başta gayrimenkul danışmanlığı mesleğini yeniden tanımlıyoruz. Küresel perspektifte faaliyet gösteren bir meslek olarak görüyoruz."