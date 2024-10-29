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Emlak sektörünü tek çatı altında toplayacak

Emlak sektörünü tek çatı altında toplayacak

Mehmet Ali Parto
04:0029/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB), emlak danışmanlarını tek çatı altında toplayacak. TEDB Başkanı Hakan Akçam, “Biz yalnızca bir meslek örgütü değiliz. Sektörü yeniden tanımlayan bir güç merkeziyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı kararı ile emlak sektöründe ilk, Türkiye’de 53’üncü birlik kuruldu. Başkanlığa Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, başkan yardımcılığına ise Antalya Emlakçılar Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar getirildi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği'nin (TEDB) tanıtım lansmanı ve çalıştayı geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleşti. Birlik, emlak danışmanlarını tek çatı altında toplamayı hedefliyor.


KÜRESELE AÇILIYORUZ

TEDB Başkanı Hakan Akçam, “Bizler yalnızca bir meslek örgütü değiliz. Aynı zamanda geleceği şekillendiren, sektörü yeniden tanımlayan bir güç merkeziyiz. Sadece Türkiye’yi değil, dünyayı gayrimenkul sektöründe yeni bir döneme sokuyoruz. sektörü bizim elimizde yeniden inşa edilecek” dedi. TEDB’nin kuruluşuna dair de konuşan Akçam, şunları kaydetti: "Gayrimenkul sektörünü sıfırdan inşa ediyor, dünyaya yeni bir model sunuyoruz. Yeni normlar koyarak başta gayrimenkul danışmanlığı mesleğini yeniden tanımlıyoruz. Küresel perspektifte faaliyet gösteren bir meslek olarak görüyoruz."

Hakan Akçam, şöyle devam etti: “Türkiye, gayrimenkul sektöründe artık sadece bir oyuncu değil, kuralları koyan trend bir ülke olacaktır. TEDB, dünyada ses getiren projelere imza atacaktır. Bu büyük vizyona katkı sunmak isteyen herkesi TEDB çatısı altında buluşmaya davet ediyorum."




#Emlak sektörü
#Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
#ekonomi

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