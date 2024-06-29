Emlakta fahiş fiyatın cezası 89 milyon TL

Alınan tedbirler ile piyasa dengesini bozan emlak işletmelerine 2023 yılından bu yana toplamda 88 milyon 900 bin TL para cezası uygulandı. Bakanlığın yaptığı denetimler sonucunda, yetki belgesi almadan taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan emlak işletmelerine bugüne kadar toplam 29 milyon 221 bin 612 TL idari para cezası verildi. Diğer taraftan, vatandaşların aleyhine olabilecek konuları, ilan platformlarındaki konut ilanları takip ve kontrol edilerek piyasa dengesi korunuyor.

Emlak işletmelerine yazılan cezalar geçen yılın ekim ve aralık aylarında 73 milyon 700 bin TL olurken 2024 yılının ocak ve haziran aylarında 15 milyon 200 bin TL'ye düşmüştü. Serbest rekabeti bozan ve tüketici mağduriyetine sebep olan toplamda 890 emlak işletmesine toplamda 88 milyon 900 bin TL para cezası uygulandı. Miktarları artırılan cezalar ile caydırıcılık artarken ceza kesilen işletme sayısının zaman içerisinde azalması ise dikkatleri çekti.