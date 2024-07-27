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Ekonomi

En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten 29. madde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

21:36 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:21 - 27/07/2024 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin ikinci bölümünde yer alan iki maddesi kabul edildi.

Kabul edilen 28. maddeye göre, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2,25 olarak belirleniyor; bu oranı yüzde 1,5'e kadar indirmeye, yüzde 2,5'e kadar artırmaya Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu

29. maddeye göre ise yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltiliyor. Bu hüküm, temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak.

Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A, Bağkur 4B, Emekli Sandığı 4C emekli kök maaş hesaplama

Ne kadar emeki maaşı alırım? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli memur ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına her 6 ayda bir enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı uygulanır. Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklisinin kök maaşlarında değişiklik yaşanacak. SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşları, farklı formüller kullanılarak hesaplanır. Emekli maaşınız, prim ödeme gün sayınız, kazandığınız maaşlar ve emeklilik türüne göre değişir. "Ne kadar emekli maaşı alırım?, Emeklilik maaşı hesaplama nereden, nasıl yapılır?' sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşları ne kadar? Emeklilik maaşı hesaplama nereden yapılır? İşte detaylar.


#En Düşük Emekli Aylığı
#TBMM
#Kanun teklifi
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