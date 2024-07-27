En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Ne kadar emeki maaşı alırım? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli memur ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına her 6 ayda bir enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı uygulanır. Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklisinin kök maaşlarında değişiklik yaşanacak. SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşları, farklı formüller kullanılarak hesaplanır. Emekli maaşınız, prim ödeme gün sayınız, kazandığınız maaşlar ve emeklilik türüne göre değişir. "Ne kadar emekli maaşı alırım?, Emeklilik maaşı hesaplama nereden, nasıl yapılır?' sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşları ne kadar? Emeklilik maaşı hesaplama nereden yapılır? İşte detaylar.