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En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik teklif TBMM'ye sunuluyor

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik teklif TBMM'ye sunuluyor

10:223/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
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TBMM (Arşiv)
TBMM (Arşiv)

AK Parti'nin, en düşük emekli aylığında artışı öngören kanun teklifini bugün saat 12.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 32,03 seviyesinde hesaplandı.


Haziran verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk altı ayındaki kümülatif enflasyon artışı yüzde 17,76'ya ulaştı.


Teklif Meclis'te


AK Parti
'nin, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini saat 12.00'de TBMM'ye sunacağı belirtildi.


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