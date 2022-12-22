En düşük MTV 219 lira: Vergi 2023 yılı için yüzde 122.93'ten yüzde 61.5'e düşürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 122,9’dan yüzde 61,5’e düşürdü. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerleme oranında MTV için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı. Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV’de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5’e indirildi.

2 TAKSİTTE ÖDENİYOR

Karar ile otomobil, motosiklet, helikopter, minibüs, kamyon gibi araçlar için ÖTV oranları yeniden hesaplandı. 31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için en düşük MTV 16 ve üstü yaşlar için 219.6 liraya, en yüksek MTV ise 1-3 yaş grubunda 52 bin 195 liraya yükseldi. 2018 yılı sonrası tescilli Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri araçlar için en düşük MTV 16 yaş ve yukarısı için 219,6 lira en yüksek de 1-3 yaş grubu için 101 bin 152 lira oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi yılın ocak ve temmuz aylarında ödeniyor.

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