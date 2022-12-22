Ekonomi En düşük MTV 219 lira Vergi 2023 yılı için yüzde 12293ten yüzde 615e düşürüldü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

En düşük MTV 219 lira: Vergi 2023 yılı için yüzde 122.93'ten yüzde 61.5'e düşürüldü

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılı için yüzde 122.93'ten yüzde 61.5'e düşürüldü. 2018 yılı sonrası tescilli otomobil, arazi taşıtları ve benzerleri araçlar için en düşük MTV 219,6 lira, en yüksek 101 bin 152 lira oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
En düşük MTV 219 lira: Vergi 2023 yılı için yüzde 122.93ten yüzde 61.5e düşürüldü
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 122,9’dan yüzde 61,5’e düşürdü. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerleme oranında MTV için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı. Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV’de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5’e indirildi.

2 TAKSİTTE ÖDENİYOR

Karar ile otomobil, motosiklet, helikopter, minibüs, kamyon gibi araçlar için ÖTV oranları yeniden hesaplandı. 31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için en düşük MTV 16 ve üstü yaşlar için 219.6 liraya, en yüksek MTV ise 1-3 yaş grubunda 52 bin 195 liraya yükseldi. 2018 yılı sonrası tescilli Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri araçlar için en düşük MTV 16 yaş ve yukarısı için 219,6 lira en yüksek de 1-3 yaş grubu için 101 bin 152 lira oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi yılın ocak ve temmuz aylarında ödeniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Aralık 2021 manifestosu meyvesini verdi: 2022 TL yılı oldu
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Aralık 2021 manifestosu meyvesini verdi: 2022 TL yılı oldu
Topkapı Sarayının son köşkü ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı'nın son köşkü ziyarete açıldı

​İlk kez Yeni Şafak görüntüledi.
Enflasyon daha çok düşecek

Enflasyon daha çok düşecek

​6. İzmir İktisat Kongresi 100 yıl sonra aynı yerde yapılacak.
Saraçhanede baş başa ne konuştular

Saraçhane'de baş başa ne konuştular

​İmamoğlu-Akşener ikilisinden sır gibi beş dakika.
Bay Kemal oğluna sahip çık

Bay Kemal oğluna sahip çık

​Kılıçdaroğlu'nun benzetmesine esprili gönderme.
Meral Hanım neredeydiniz ve sizi kim aradı

Meral Hanım neredeydiniz ve sizi kim aradı

​Akşener köşeye sıkışınca Yeni Şafak'ı hedef aldı.
Türkiye Yüzyılı sanatın yüzyılı

Türkiye Yüzyılı sanatın yüzyılı

​Hayrettin Hoca'ya İlim Kültür Ödülü.

Arnavutluk da 'Bayraktar' dedi

Arnavutluk da 'Bayraktar' dedi

​SİHA alan 27'nci ülke oldu
Gaz ve elektrikte zam yok

Gaz ve elektrikte zam yok

​Karadeniz gazının değeri 700 milyar doları aştı.
Twitter da PKK'yı desteklemiş

Twitter da PKK'yı desteklemiş

​Musk bu kez Pentagon'u ifşaladı.
En düşük MTV 219 lira

En düşük MTV 219 lira

​Vergi 2023 yılı için yüzde 122.93'ten yüzde 61.5'e düşürüldü.
Zelenski Beyaz Saray'da

Zelenski Beyaz Saray'da

​300 gün sonra ilk yurt dışı ziyareti.
Gözümüz gibi baktık

Gözümüz gibi baktık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Koca Yusuflar'ın personeliyle görüştü.
Eksi 8'inci katta tarlasız tarım

Eksi 8'inci katta tarlasız tarım

​Dünyanın en derin ikinci merkezi.
'Putin savaşı durdurmak istemiyor'

'Putin savaşı durdurmak istemiyor'

​Zelenski ve Biden'dan ABD'de ortak basın toplantısı.

Kayıtlar başlıyor

Kayıtlar başlıyor

​Ramazan umresi fiyatları belli oldu.
ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası alarmı: En son 1947'de görülmüştü
Dünya

ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası alarmı: En son 1947'de görülmüştü

ABD'de ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulundu. Bu şiddette bir kar fırtınası en son 1947 yılında görülmüş ve kuzeydoğu ABD'de hayat durma noktasına gelmişti.
Rusya Fransa'yı Afrika'daki sömürgeci yaklaşımdan kaçınmaya davet etti
Dünya

Rusya Fransa'yı Afrika'daki sömürgeci yaklaşımdan kaçınmaya davet etti

Rusya, Fransa'ya Afrika'daki çalışmalarında sömürgeci yaklaşımdan kaçınma çağrısında bulundu. Fansa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Rus Evi'ne yönelik saldırı ile ilgili açıklamalarından dolayı protesto notasının verildiği kaydedilen açıklamada, Rus özel askeri birimlerinin propaganda yayması ve sivil halka karşı şiddet kullanmasıyla ilgili Rusya'ya yöneltilen suçlamaların kabul edilmez olduğu vurgulandı.
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan: Merve Kavakçı'ya başörtüsü nedeniyle tepki gösterilmedi
Gündem

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan: Merve Kavakçı'ya başörtüsü nedeniyle tepki gösterilmedi

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, TVNET canlı yayınında iktidarın başörtüsü konusunu kullanmaya çalıştığını öne sürdü. Geçmişte başörtüsü sorununun olmadığını belirten Tantan, TBMM'den başörtüsü nedeniyle kovulan Merve Kavakçı'ya kimsenin tepki göstermediğini öne sürdü. Son dönemde başörtüsü konusunu CHP'nin gündeme getirdiği anımsatılan Tantan, "Neden getirdi anlamış değilim. Başörtüsü sorunu yok ki." ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.