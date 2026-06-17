Endüstri Bölgeleri Kanunu’na iki iptal

AYM, endüstri bölgelerinde yer alan yatırımlara ek teşvik belirlenmesine imkân tanıyan hükmün; teşviklerin konusu, kapsamı ve şartlarını kanun düzeyinde açıkça belirlemediğine dikkat çekti. Kararda, ek teşviklerden hangi yatırımların, hangi şartlarla yararlanacağının öngörülebilir olmadığı vurgulandı Yüksek Mahkeme, endüstri bölgelerindeki yönetici şirketlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın talebi üzerine faaliyetleriyle ilgili ‘her türlü belge ve bilgiyi’ sunmasını zorunlu kılan düzenlemeyi de iptal etti. Bu kapsamda şirketlere ait ticari sır, fikri hak, müşteri çevresi ve ekonomik değer taşıyan bilgiler, Bakanlıkça istenebiliyordu. Kararda, bu bilgilerin nasıl kullanılacağı, ne kadar süre saklanacağı, silinme usulü, gizliliğin nasıl korunacağı ve kötüye kullanıma karşı hangi denetim mekanizmalarının işletileceği konusunda yeterli yasal güvence bulunmadığı belirtildi.