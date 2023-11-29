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Ekonomi

Enflasyon muhasebesiyle yılda 70 milyar gelir

Uğur Duyan
04:00 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:41 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

AK Parti'nin hazırladığı 80 maddelik torba yasa teklifinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı. Torba yasa teklifi ile enflasyon muhasebesinin kapsamı daraltılacak. Düzenlemeden 2024 yılında 93'ü banka olmak üzere 2 bin 592 vergi mükellefi yararlanacak. Düzenlemenin kamuya katkısı 70 milyar TL olacak. Genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemeyen veya yapılandıramayanların 2014 ve öncesine ait borçları silinecek. Bu kapsamda, devlet 1.9 milyon kişiye ait 1.8 milyar TL borcun tahsisinden vazgeçecek.

DAHA ÇOK FENOMENE VERGİ

Düzenlemeyle, vergi ödeyen fenomen sayısı artacak. Bu kapsamda, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi bazı hizmetleri vergi kapsamına alınacak. 2022 yılında, 8 bin 509 mükellefin 606 milyon TL hasılatı üzerinden 91 milyon TL, 2023 yılında 9 bin 676 mükellefin 921 milyon TL hasılatı üzerinden 138 milyon TL tevkifat yapıldı. Bu rakamın 2024 yılında daha da artması bekleniyor.

Sorgudan 25 kuruş

Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden yapılan bilgi sorgulama hizmetlerinden katkı payı alınacak. Düzenleme ile aylık 100 milyon sorgu yapılması ve her bir sorgudan 25 kuruş alınması durumunda 25 milyon TL aylık, yıllık 300 milyon TL gelir etkisi olması öngörülüyor.



#yatırım
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#ekonomi
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