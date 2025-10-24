Engellilere yüzde 25 indirimli internet

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, bir hanede engelli birey varsa internet ve telefon aboneliğinde yüzde 25 indirim uygulamasına dönük hazırlık yaptıklarını söyledi.
Öte yandan engelli yolculara yurt içi uçak biletlerinde yüzde 20, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı biletlerde ise yüzde 25 indirim hakkı sunulduğunun altını çizen Baştor, 2024-2025 yıllarında yaklaşık 4 milyon 578 bin engelli yolcunun bu indirimden faydalandığını açıkladı. 2022 Nisan ve 2025 Mart döneminde kaldırım ve otopark erişim engellerine dönük 3 milyon denetim yapıldı. 1,5 milyon adet cezai işlem uygulandı.