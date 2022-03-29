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Ekonomi EPDKdan elektrik kararı Maliyet artışı faturaya yansımayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EPDK'dan elektrik kararı: Maliyet artışı faturaya yansımayacak

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "azami uzlaştırma fiyatı" ile doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engelleneceğini ifade etti.

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Haber Merkezi AA
EPDKdan elektrik kararı: Maliyet artışı faturaya yansımayacak
EPDK: Maliyet artışlarının faturalara yansımayacağını bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından daha önce yapılan açıklamada elektrik üretim maliyet farklılıklarının birbirine yakın seyrederken piyasada herhangi bir soruna sebep olmadığı ancak üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan büyük artışların serbest piyasa fiyatlarında makulün üstünde artışları beraberinde getirdiği vurgulanmıştı.

Haliyle bu durum sadece üreticiler açısından değil ister serbest piyasadan, isterse düzenlenen tarifeden enerji alsın bütün tüketicilerde fiyat artışı riskini de beraberinde getiriyordu.

Hatırlanacağı üzere 17 Mart tarihindeki Kurul toplantısında elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi ve tüketicilerin korunması, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeni ile üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması için ilgili kanunun verdiği yetki çerçevesinde alınacak önlemlerin usulü belirlenmişti.

Azami uzlaştırma fiyatları belirlendi

Bugün toplanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu; üretim santrallerine yönelik “azami uzlaştırma fiyatlarını” belirledi. Toplantının ardından konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu mekanizmanın benzerlerinin Avrupa ülkelerinde de uygulandığına dikkat çekerek, yaşanan küresel gelişmeler sebebi ile doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engellenmesinin hedeflendiğini açıkladı.

"Piyasa yapısının bozulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz"

Kış ve ilkbahar yağışlarının hidroelektrik üretimi için memnuniyet verici düzeyde olduğunu ancak ithal ürün maliyetlerindeki yüksekliğin piyasa fiyatlarını da hala çok yüksek seviyede tuttuğunu hatırlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bir tarafta maliyeti düşük santraller var diğer yanda büyük bir istihdam kaynağı olan ancak kapanma riski ile karşı karşıya olan yüksek maliyetle elektrik üreten santraller var. Olağanüstü zamanlardan geçiyoruz ve böylesi süreçlerde dengeyi gözetmek elzemdir. Bu maliyet artışlarını tüketiciye yansıtmadan, güçlü ve geçici bir destekleme mekanizması ile piyasaların sürdürülebilirliğini tam bir işbirliği ile koruyacağız. Piyasa yapısının bozulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

Serbest piyasa yapısı korunacak

Başlangıç olarak belirlenen azami uzlaştırma fiyatlarının; doğal gaz santralleri ve ithal kömür santralleri için (MW başına) 2 bin 500 TL, diğer santraller için bin 200 TL olduğunu açıklayan Yılmaz, bu rakamların EPİAŞ’a gönderileceğini ve o rakamlar ışığında destekleme bedellerini kapsayan bir havuz oluşturulacağını söyledi.

EPDK Başkanı Yımaz, "Destekleme bedeli adil ve şeffaf şekilde paylaştırılarak hem bütün tüketicilerimizi kapsayacak şekilde faturaların yükselmesi engellenecek hem de piyasamızdaki arz güvenliğine katkı sunulacak. Bazı Avrupa ülkelerinde de uygulanan bu tip bir geçici mekanizma ile üretim santralleri de tüketicilerin elektrik faturalarındaki maliyet yüküne ortak olacak." dedi.

Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı:

"İçinden geçtiğimiz süreçte bu kararımız, kanunun verdiği yetki ile uygulanan, piyasamızın adil ve rekabetçi yapısının korunmasına yönelik bir sigorta, bir emniyet sübabı olarak görülmelidir. Gerek devletimizin gerek vatandaşlarımızın büyük fedakârlık gösterdiği bu süreçte sektörümüzün de üzerine düşeni yapması gerekiyor ve yapacağına da yürekten inanıyorum."

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