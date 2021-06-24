Esnafa hibe desteğinin başvuru süresi uzatıldı: Son tarih 1 Temmuz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlık tarafından esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihinin gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Hibe desteği ödemeleri ne kadar?

Bakan Mehmet Muş, hibe desteğinin tek seferde ve iki ayrı grup halinde verileceğini açıklamıştı. 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanabiliyor.

Hibe desteğine nereden başvuruluyor?

Esnafa yapılacak destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başlamıştı. Destekten faydalanmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapabilir.

REKLAM

Toplam 4,6 milyar lira hibe dağıtılacak

Birinci gruptaki 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödenecek. 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan ikinci gruptaki vatandaşlara ise bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak. İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara yapılacak toplam ödeme ise 4 milyar 622 milyon lira olacak.

EKONOMİ Hibe başvuruları salı günü başlıyor

Kimler 5 bin liralık destekten faydalanabiliyor?

Bakanlığın yaptığı duyuruya göre; 5 bin liralık hibe den yararlanacak esnafın bulunduğu birinci grupta 35 ayrı faaliyet alanı bulunuyor. Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.

REKLAM

3 bin lira alacak işletmeler hangileri?

İkinci grupta ise 304 ayrı faaliyet alanındaki işletmeler 3 bin liralık hibeden yararlanacak. Söz konusu kararlar doğrultusunda 3 bin lira hibeyle desteklenecek ikinci grupta da aralarında pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser gibi yapımların sahnelenmesi, deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık, dövme ve piercing hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, çilingirlik, güzellik salonları, pastaneler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi gibi işletmelerin bulunduğu 304 ekonomik faaliyet bulunuyor.

Ödeme süreci nasıl işleyecek?

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek. Ticaret Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlere yönelik protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda “www.turkiye.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.

REKLAM

GÜNDEM Esnafa 5 bin liralık hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi