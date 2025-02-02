Ev hanımlarına esnek istihdam: Haftalık 3 gün mesaiye 14 bin 556 lira

Buna göre, kartlar saat başı okutulacak. Bir hafta içinde 3 mesai gününü dolduran kadının çalışma bilgileri aylık olarak sisteme yüklenecek. Emeklilik hakkına da yansıtılacak olan bu çalışma bilgileri tek bir merkezde toplanacak. Daha sonra bu bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulacak üst yazıya eklenerek, arşivlenecek. Kadın çalışan sayısının sene sonuna kadar 500 ila 750 bin düzeyinde artırılması hedefi doğrultusunda, bu model desteklenecek.