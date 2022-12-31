Ekonomi EYTnin ekonomiye dört katkısı Gençlere istihdam kapısı olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EYT’nin ekonomiye dört katkısı: Gençlere istihdam kapısı olacak

EYT düzenlemesi Meclis’ten geçtikten sonra 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazanacak. Bütçeye yük getireceği belirtilen EYT’nin ekonomiye 4 katkısı da olacak. Emekliye ayrılanların yerini gençler alacak, istihdama katkı sağlanacak.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
EYT’nin ekonomiye dört katkısı: Gençlere istihdam kapısı olacak
​EYT düzenlemesi Meclis’ten geçtikten sonra 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’la (EYT) ilgili düzenleme birçok vatandaşı sevince boğdu. Düzenleme ile kısa vadede 2 milyon 250 bin, uzun vadede de 5,7 milyon kişi yaş sınırı uygulanmadan emekli olabilecek. 3 Ocak’ta Meclis’in açılması ile yasalaşması beklenen düzenlemenin yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması bekleniyor. Düzenleme ile 8 Eylül 1999 tarihinde sigortalı çalışmaya başlayan SKG, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na mensup çalışanlar şartları yerine getirmeleri durumunda emekliliğe hak kazanacak.

TASARRUFLAR ARTACAK

23 yıldır her platformda konuşulan EYT düzenlemesi kimi zaman bütçeye yük olarak gösterildi. Erken yaşta emekli aylığına hak kazanacakları gerekçesiyle devlet bütçesine ek yük getirecekleri dillendirildi. EYT’liler üzerinden yıllık maliyet hesabı bile yapıldı. Ancak aslında EYT’liler 4 adımda ekonomiye büyük fayda sağlayacak. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte bir bazı vatandaşlar emekliliği tercih ederek tamamen çalışma hayatından kopacak. Bazıları da çalışmaya devam edecek. Çalışmaya devam edecekler sayesinde Hazine’nin kasasına ekstradan SKG primi girecek. EYT düzenlemesiyle birlikte hanelere yıllık 100 milyar lira emekli maaşı girecek. Bu durumda hanelerde yaşayanların bireysel alım gücü artacak. Böylece hem ekonomi hızlanacak hem de tasarruflar artacak.

GENÇLERE İSTİHDAM KAPISI

Emekliye ayrılarak çalışma hayatından çekilenler nedeniyle istihdam açığının oluşması bekleniyor. İlk etapta kapsama giren 2 milyon 250 bin EYT’li arasında hem özel sektör, hem de memur bulunuyor. Bunların belirli bir bölümünün emekliye ayrılması durumunda yerlerinin doldurulması gerekecek. Bu durumda gerek kamu gerekse özel sektör yeni çalışan alımına gidecek. Böylece yeni istihdam alanları açılacak ve gençlere yeni iş fırsatları doğacak.

BORÇLANMA İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Devlet en büyük geliri ise askerlik ve doğum borçlanmasından sağlayacak. Prim eksiği olan vatandaşlar gerek askerlik gerekse doğum borçlanmasını ödemek için SKG’nın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni yılla birlikte hem askerlik hem de doğum borçlanma bedelinde yüzde 54 artışa gidilecek. Bu durumda, 12-18 ay arası askerlik borçlanması yapacaklar 2023’te 38 bin 430 TL ile 57 bin 646 TL arasında ödeme yapacak. Yeni yılda 1 çocuk için 2 yıl doğum borçlanması bedeli en az 76 bin 861,44 TL’ye, 2 çocuk için 4 yıl doğum borçlanması bedeli en az 153 bin 722,9 TL’ye 3 çocuk için 6 yıl doğum borçlanması bedeli ise 230 bin 584,3 TL’ye çıkacak. Böylece sadece doğum ve askerlik borçlanması nedeniyle devletin kasasına milyarlarca lira girecek.

  • 1- Emekli olanlar çalışmaya devam ederse SGK primi Hazine’ye gidecek.
  • 2- Haneler emekli maaşları nedeniyle yılda 100 milyar TL gelire kavuşacak.
  • 3- Emekliye ayrılanların yerini gençler alacak, böylece istihdam artacak.
  • 4- Askerlik ve doğum borçlanması ile devlete milyarlarca TL ödenecek.

İşverene uygun tazminat kredisi

Kalifiye elemanın iş hayatından çekilmemesi için işveren nezdinde bazı adımlar atacak. Buna göre, hükümet EYT dolayısıyla emekliye ayrılan ancak çalışmak isteyenler için Sosyal Sigorta Prim Teşviki’ni hayata geçiriyor. Çalışmaya devam etmek isteyen işçi için işverene 5 puanlık prim desteği verilecek. Hükümet EYT kapsamında işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik uygun maliyetli 200 milyar liralık kefalet paketi uygulamaya koyacak. İş dünyasının finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen Hazine destekli KGF kefalet sisteminin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Buna göre tazminat ödemeleri için işverene yüzde 75 kefalet oranıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği sağlanacak. Ancak kıdem tazminatı direkt olarak çalışanın hesabına yatırılacak.

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