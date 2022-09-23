Ekonomi Faiz artırmak çare olmadı Sterlin dolar karşısında son 37 yılın en düşük seviyesinde
DÜNYA EKONOMİSİ

Faiz artırmak çare olmadı: Sterlin dolar karşısında son 37 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan artırması sterlinde yaşanan değer kaybına engel olamadı. Sterlin, dolar karşısında son 37 yılın yeni en düşük seviyesine geriledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Faiz artırmak çare olmadı: Sterlin dolar karşısında son 37 yılın en düşük seviyesinde
Arşiv.

İngiltere Merkez Bankası (BOE), dün faizi 50 baz puan artırdı. Politika faizi yüzde 1,75'ten yüzde 2,25'e çıkarıldı. Böylece politika faizi 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Ancak faiz artırma kararı, sterlinde yaşanan değer kaybına çözüm olmadı.

SON 37 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Sterlin, dolar karşısında yüzde 2’nin üzerinde düşerek 1985’ten beri en düşük seviyesini gördü.

FAİZ ARTIRIMINA DEVAM EDECEKLER

Öte yandan, ekonomik daralma öngörülen İngiltere'de önümüzdeki günlerde politika faizinin artırımına devam edileceğinin sinyalleri veriliyor.

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