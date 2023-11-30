Fazla yolcu ve yük alan kaptan yandı

Meclis görüşmeleri süren torba yasa teklifi ile kabotaj ve liman giriş çıkış tarifeleri de güncellenecek. Türkiye karasularındaki gemilere kesilecek cezalar ile liman tarifeleri gemilerin ağırlık ve uzunluk cinsine göre yeniden belirlenecek. Ulusal ve uluslararası mevzuatın gerekli gördüğü belgelere sahip olmayan gemilere kesilen ceza miktarları güncelliğini yitirdiği için yeni eşik tutarlar belirlendi.

Düzenleme ile yıllık idari para cezası tutarı dört kat artırıldı. 2023 yılının ilk 10 ayı itibarıyla bu yükümlükleri yerine getirmeyen gemilere kesilen ceza tutarı 5 milyar 195 milyon liraydı. Yeni düzenleme ile bu rakamın 20 milyar liraya ulaşması ön görüldü. Yolcu taşıma izni olmadığı halde yolcu taşıyan veya belgesinde belirtilen taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşıyan gemilere getirilen ceza miktarı da 8 katı artırıldı. Yılın ilk 10 ayı itibarıyla bu fiili işleyen gemilere kesilen ceza tutarı 1 milyar 489 milyon liraydı. Bu miktarın gelecek yıl 12 milyar liraya ulaşması bekleniyor.