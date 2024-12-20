Fed'de 'faiz' krizi: Şube Başkanı 'kanıt yok' deyip son karara karşı çıktı

ABD Merkez Bankasının (Fed) Cleveland Şubesi Başkanı Beth Hammack, Fed'in son toplantısındaki faiz indirimine karşı oy kullandığını açıkladı. Enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt görülmesi gerektiğini düşündüğü için bu yönde karar aldığını belirten Hammack, ekonomideki ivme ve son dönemdeki yüksek enflasyon verilerinin gelecek yıla ilişkin enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine sebep olduğunu bildirdi.
Hammack, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ekonomisinin iyi bir durumda olduğunu ancak enflasyon konusunda gerçekleştirilecek daha çok iş olduğunu kaydetti.
Ekonomik büyümenin güçlü ve iş gücü piyasasının sağlıklı olduğuna işaret eden Hammack, finansal koşulların genel ölçülerinin gevşemiş durumda olduğunu ve iş dünyasının güvenin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.
"Enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor"
Hammack, olumlu gelişmelere rağmen enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, enflasyonun yüzde 2'ye düşürülmesi konusundaki son ilerlemenin düzensiz bir seyir izlediğini ifade etti.
İş gücü piyasasının sağlığı göz önüne alındığında enflasyonu zamanında yüzde 2'ye düşürmeye odaklanmanın önemli olduğunu vurgulayan Hammack, "Bu hedefe ulaşmak için para politikasının bir süre daha ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı kalması gerekeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"Hedeflere dönmeyi daha da zor hale getirdi"
Hammack, enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde çok uzun süre kalmasının enflasyon beklentilerinin bozulmasına yol açabileceğini ve enflasyonu hedefe döndürmeyi daha zor hale getirebileceğini ifade etti.
Fed politika faizini düşürmüştü
Fed, 17-18 Aralık tarihlerinde düzenlenen bu yılın son toplantısında, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirmişti.
Söz konusu karar, 1'e karşı 11 oyla alınmıştı. Politika faizinin sabit tutulmasından yana olan Hammack, karşı oy kullanmıştı.