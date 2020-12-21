Fiat Chrysler PSA Groupe birleşmesine onay çıktı Otomotiv sektöründeki 38 milyar dolarlık dev birleşmeye onay çıktı Otomobil üreticileri Fiat Chrysler ve PSA Groupe arasındaki 38 milyar dolarlık birleşmeye Avrupa Birliğinden beklenen onay koşullu olarak geldi. İki grubun birleşme sürecinin tamamlanmasıyla dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisini ortaya çıkmış olacak. İki şirketin yüzde 50'şer pay ile sahip olacakları yeni şirketin adı Stellantis olarak belirlendi.

Haber Merkezi 21 Aralık 2020, 15:12 Son Güncelleme: 21 Aralık 2020, 15:13 DHA