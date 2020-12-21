Otomotiv sektöründeki 38 milyar dolarlık dev birleşmeye onay çıktı

Avrupa Birliği (AB), otomobil üreticileri Fiat Chrysler ve PSA Groupe arasındaki birleşmeyi, koşullu olarak onayladı.
Açıklamaya göre, iki şirketin birleşme süreci 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
KAMYONET ANLAŞMASINI GENİŞLETECEK
Aynı zamanda PSA, AB'nin koşulları arasında bulunan rekabet kurallarına uyum için Toyota Motor Corp. ile küçük kamyonet anlaşmasını genişletecek.
Covid-19 pandemisinden büyük ölçüde etkilenen otomobil endüstrisinde büyük şirketlerin hisse senetleri geçen geçen Mart ayında sert düşmüştü. Ancak FCA, krizden başarılı bir şekilde toparlanarak, hisselerinin yılın başlangıcına göre yüzde 6.0 yükselmesini sağladı.