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Ekonomi Otomotiv sektöründeki 38 milyar dolarlık dev birleşmeye onay çıktı
OTOMOTİV

Fiat Chrysler PSA Groupe birleşmesine onay çıktı

Otomotiv sektöründeki 38 milyar dolarlık dev birleşmeye onay çıktı

Otomobil üreticileri Fiat Chrysler ve PSA Groupe arasındaki 38 milyar dolarlık birleşmeye Avrupa Birliğinden beklenen onay koşullu olarak geldi. İki grubun birleşme sürecinin tamamlanmasıyla dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisini ortaya çıkmış olacak. İki şirketin yüzde 50'şer pay ile sahip olacakları yeni şirketin adı Stellantis olarak belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Avrupa Birliği (AB), otomobil üreticileri Fiat Chrysler ve PSA Groupe arasındaki birleşmeyi, koşullu olarak onayladı.

Açıklamaya göre, iki şirketin birleşme süreci 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

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Aynı zamanda PSA, AB'nin koşulları arasında bulunan rekabet kurallarına uyum için Toyota Motor Corp. ile küçük kamyonet anlaşmasını genişletecek.

Covid-19 pandemisinden büyük ölçüde etkilenen otomobil endüstrisinde büyük şirketlerin hisse senetleri geçen geçen Mart ayında sert düşmüştü. Ancak FCA, krizden başarılı bir şekilde toparlanarak, hisselerinin yılın başlangıcına göre yüzde 6.0 yükselmesini sağladı.

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