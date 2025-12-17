Yeni Şafak
Fiyat menüsüne 57 milyonluk ceza

04:0017/12/2025, Çarşamba
G: 16/12/2025, Salı
Ticaret Bakanlığı kafe ve restoranları merceğe aldı
Ticaret Bakanlığı kafe ve restoranları merceğe aldı

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından İstiklal Caddesi'nde lokanta, restoran ve kafe denetimi gerçekleştirildi.

İSKENDER VE DÖNERE GRAMAJ ZORUNLULUĞU

Gıda işletmelerinde menü uygulaması getirildiğini hatırlatan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Biz bu doğrultuda İstanbul'da 2025 yılında yaklaşık 26 bin 203 restoran, kafe, işletmeyi denetledik. Bu denetimler kapsamında yaklaşık 18 bin 177 üründe aykırılık tespit ettik. Bu doğrultuda 57 milyon 548 bin 382 liralık idari yaptırım uyguladık. Bu alanda yine bazı ürünlerde özellikle iskender, dönerlerde gramaj zorunluluğu getirdi. Onları takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

MENÜNÜN FİYATLARI İNTERNETTEN DE GÖRÜLECEK

Ticaret Bakanlığı’nın hazırlık aşamasında destek verdiği market fiyatları konusunda bir uygulamanın devreye girdiğini belirten Menteşe, marketfiyati.org.tr uygulamasında vatandaşların aradıkları ürünün en yakınında nerede, hangi mağazada, kaç liraya satıldığını görebildiklerini vurguladı. Menteşe, "Menülerde de yayınlanacağı daha önceden duyurulan bir başka uygulamayı Bakanımız bir, iki ay içerisinde devreye koyacak. O da milletimiz için hayırlı bir hizmet olacaktır" ifadelerini kullandı.



