Günde 900 bin kapıyı çaldık

Türkiye’de her geçen yıl hızla büyüyen kargo sektörü, yerli büyük markalar, uluslararası entegrasyon ağına sahip firmalar ve bölgesel oyuncuların rekabet ettiği çok aktörlü bir yapıya sahip. Özellikle geride kalan 5 yılda işlem hacmini katlayan sektör, e-ticaret platformlarının da etkisiyle günlük ortalamasını 5 milyon adedin üzerine çıkarttı. Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, özellikle e-ticaret kanallarından olmak üzere alışveriş yoğunluğunun pik yaptığı kasım ayındaki kampanya döneminde günde 900 bin kapıyı çaldıklarını vurguladı.

AYNI GÜN TESLİMAT STANDART HALE GELECEK

Kargo sektörünün 120 bin kişiye istihdam sağladığını dile getiren Oğuz, 2020-2025 arasında yaşanan dönüşümle, sektörün son tüketiciye daha fazla temas etmeye başladığını dile getirdi. Oğuz, “Pandemi sona erse de tüketici alışkanlıkları kalıcı biçimde değişti. 2020’nin ilk 6 ayında 378 milyon olan taşınan kargo adedi, 2025’in ilk 6 ayında 691 milyona ulaştı” dedi. Oğuz, önümüzdeki beş yılda kargo ve e-ticaret ekosisteminde ‘aynı gün teslimat’ uygulamasının yaygınlaşacağını dile getirdi.

Çin’den gelen kargoların payı yüzde 10 seviyesinde

Sektörün günlük 5,2 milyon kargo taşıdığını dile getiren Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, “Bugün belki bunun 150 ila 200 bini Çin'den e-ticaret yoluyla gelen sipariş kargolar. Geçtiğimiz kasım ayı itibarıyla bu sayı 300-400 binlere yükseldi. Çin ürünlerinin ağırlığı kabaca yüzde 10’larda olacak diyebiliriz” şeklinde konuştu. Sürat Kargo olarak Türkiye genelinde 800 şubeyle hizmet verdiklerini tüm sektörün ise 9 bin 500 şubesi olduğunu söyleyen Oğuz, “İş gücü bulmakta zorlanıyoruz. Bizim her türlü ihtiyacımız oluyor. Örnek vermek gerekirse İstanbul'da, Gebze’de ve Çayırova taraflarında işçi bulmak gerçekten çok zor” ifadelerini kullandı.

Türk lojistik sektörü dünyaya rol model

Lojistik sektörünün hem yerli üretim hem de ithal edilen operasyonel ve teknolojik altyapı yatırımları sayesinde kapasite ve verimliliğini ciddi şekilde artırdığını vurgulayan Cem Oğuz, şunları söyledi: “Türkiye artık bu alanda dışarıdan örnek alan değil, yabancı oyuncuların gelip incelediği bir ülke konumuna geldi. Uluslararası fuarlarda dahi sergilenen çözümlerin büyük bölümünün Türk firmalarına ait. Pandemi sonrası özellikle yurt dışı gönderilerde gümrük ve sorter zorunlulukları nedeniyle yaşanan geçici darboğazlar da yeni yatırımlarla aşıldı. Bugün arz fazlası oluştu ve sektör artık neye ihtiyaç duyduğunu bilerek çok hızlı aksiyon alabiliyor. Bu tablo, Türkiye lojistik sektörünün hem iç pazarda hem de uluslararası bacakta güçlü, hazır ve sürdürülebilir bir kapasiteye ulaştığını ortaya koyuyor.

20 milyon avroluk yatırım planı

Kısa süre önce Bacacı Yatırım Holding bünyesine katılan Sürat Kargo’nun yaşadığı kabuk değişimini anlatan Cem Oğuz, şirketin kalbi olarak tanımladığı aktarma merkezlerinde ciddi yatırımlar yapıldığını, bu alanlardaki yapısal eksiklikler giderildikçe sonuçların hızla alındığını belirtti. Operasyonel kapasiteyi ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projelere odaklandıklarını dile getiren Oğuz, şunları söyledi: “Yalnızca aktarma merkezleri için 20 milyon avroyu aşan bir yatırım planı bulunurken, toplamda 4 yeni sorter hedefiyle her biri yaklaşık 3 milyon avroluk sistemler devreye alınacak. Küresel ölçekte ise öncelik; sınır komşuları, Türk cumhuriyetleri ve Körfez Bölgesi. 2025’in ilk altı ayında sektör, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 8 büyürken Sürat Kargo yüzde 14 büyüdü. 26 tane aktarma merkezimiz var. Hepsinde kendi enerjimizi üreteceğiz. İçerisindeki makineleri buradan geçireceğiz. Bunlar ciddi yatırım gerektiriyor, planlama gerektiriyor.”







