Coca-Cola’nın Costa Coffee satış süreci çıkmaza girdi: Piyasada muhatap bulamıyor

Coca-Cola’nın elindeki İngiliz kahve zinciri Costa Coffee’yi satma planı beklenenden zor ilerliyor. Şirket, ağustos ayında satışa çıkardığı Costa için İngiltere merkezli özel sermaye firması TDR Capital ile yürüttüğü görüşmelerde fiyat ve hisse yapısı konusunda uzlaşma sağlayamadı. Taraflar arasında süren müzakereler çıkmaza girerken, Coca-Cola yönetimi önümüzdeki hafta satış sürecini tamamen askıya alıp almama konusunda karar verecek.

Gazze sürecinde soykırıma olan desteği sebebiyle oluşan boykot ile artan tüketici hassasiyeti ve marka algısını negatif yönde etkiledi.

Zararına satışa rağmen alıcı bulamıyor

Coca-Cola, Costa’yı 2018’de 5,2 milyar dolara satın almıştı. Yedi yıl sonra stratejisini döndürme kararıyla kahve zincirini yaklaşık 2,7 milyar dolara satmak istemesine rağmen bu fiyatla bile alıcı bulmakta zorlanıyor. Şirketin satışın ardından Costa’da azınlık hissesini koruma isteği, anlaşmanın önündeki diğer bir engel olarak görülüyor.

Satış sürecinin askıya alınması halinde Coca-Cola’nın Costa’yı elden çıkarma planı şimdilik rafa kalkabilir; bu da yatırımın beklenen getirisini sağlayamaması açısından şirket için önemli bir stratejik gerileme olarak değerlendiriliyor.











