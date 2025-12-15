Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Coca-Cola’nın Costa Coffee satış süreci çıkmaza girdi: Piyasada muhatap bulamıyor

Coca-Cola’nın Costa Coffee satış süreci çıkmaza girdi: Piyasada muhatap bulamıyor

16:5215/12/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Coca-Cola’nın Costa Coffee satış süreci çıkmaza girdi
Coca-Cola’nın Costa Coffee satış süreci çıkmaza girdi

Coca-Cola, 2018’de 5,2 milyar dolara satın aldığı Costa Coffee’yi yaklaşık yarı fiyatına satmak istemesine rağmen alıcı bulamıyor. Gazze sürecinde artan boykot ve olumsuz marka algısı satış sürecini zorlaştırırken, TDR Capital ile yürütülen görüşmeler çıkmaza girdi. Şirket, satış sürecini askıya alıp almama konusunda karar aşamasında.

Coca-Cola’nın elindeki İngiliz kahve zinciri Costa Coffee’yi satma planı beklenenden zor ilerliyor. Şirket, ağustos ayında satışa çıkardığı Costa için İngiltere merkezli özel sermaye firması TDR Capital ile yürüttüğü görüşmelerde fiyat ve hisse yapısı konusunda uzlaşma sağlayamadı. Taraflar arasında süren müzakereler çıkmaza girerken, Coca-Cola yönetimi önümüzdeki hafta satış sürecini tamamen askıya alıp almama konusunda karar verecek.

Gazze sürecinde soykırıma olan desteği sebebiyle oluşan boykot ile artan tüketici hassasiyeti ve marka algısını negatif yönde etkiledi.

Zararına satışa rağmen alıcı bulamıyor

Coca-Cola, Costa’yı 2018’de 5,2 milyar dolara satın almıştı. Yedi yıl sonra stratejisini döndürme kararıyla kahve zincirini yaklaşık 2,7 milyar dolara satmak istemesine rağmen bu fiyatla bile alıcı bulmakta zorlanıyor. Şirketin satışın ardından Costa’da azınlık hissesini koruma isteği, anlaşmanın önündeki diğer bir engel olarak görülüyor.

Satış sürecinin askıya alınması halinde Coca-Cola’nın Costa’yı elden çıkarma planı şimdilik rafa kalkabilir; bu da yatırımın beklenen getirisini sağlayamaması açısından şirket için önemli bir stratejik gerileme olarak değerlendiriliyor.




#Coca Cola
#Costa Coffee
#TDR Capital
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇ SAYFASI 2025: TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak, 500 bin sosyal konut projesi başvuru sonuç tarihi açıklandı mı?