Fuzul bu yıl 3 bin yeni konut üretecek

Fuzul Topraktan 5 yılda 10 bin konut satışı hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "2024'te 6 projede satışa çıktık, 1640 konut sattık. 300 binden fazla talep aldık. Hedefimiz, bu yıl en az 3 bin yeni konut üretmek. 5 yıldaki yatırımlarımızın karşılığı 1,3 milyar avro" dedi.
Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, 2025'e ilişkin öngörülerini açıkladı. 2024'te 1640 konut sattıklarını belirten Akbal, "Hedefimiz; 2025'te en az 3 bin yeni konut üretmek. Önümüzdeki 5 yılda ise 10 bin konutu yatırımcılarımızla buluşturmak. Bunun da yatırım karşılığı 1,3 milyar avro" dedi.
TÜRKİYE’YE UYGUN KONUT ÜRETİYORUZ
Geçen senenin zor bir yıl olduğunu, özellikle gayrimenkul geliştirme anlamında yaşanılan sıkıntıların arttığını dile getiren Akbal, sadece kredi kısıtlamalarından kaynaklanan sorunlardan bahsetmediklerini, gayrimenkul geliştirenlerin değişen gelir gruplarına uyum sağlamakta zorlandığını söyledi. Orta ve orta üstü grupların konuta ulaşımının her geçen gün zorlaştığını ifade eden Akbal, kendilerinin bu tespitlerden yola çıkarak Türkiye'nin profiline en uygun şekilde konut üretimi için çalıştıklarını vurguladı.
3 AYDA BİR ŞANTİYE AÇACAĞIZ
Akbal, önce arsa payını, sonrasında ise inşaat maliyetini ödemenin yatırımcıya hem ödemeleri geniş bir zamana yayma hem de yüzde 20 maliyet avantajı sağladığını vurguladı. Geçen yıl satışlarını gerçekleştirdikleri 6 projeden birisinde inşaatın başladığını, bu yıl en az 4'ünde daha kazmayı vuracaklarını dile getiren Akbal, bu yıl 3 ayda bir şantiye açacaklarını söyledi.
6 İL RADARIMIZDA
Fuzul Topraktan olarak İstanbul dışında da proje geliştireceklerini ifade eden Faruk Akbal, Bursa, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır gibi şehirlerin radarlarında olduğunu bildirdi. Akbal, arsa bulma konusunda çok geniş iş birliği yaptıklarını kaydederek, sektördeki tüm geliştiriciler, yatırımcılar ve kamu kurumları ile çalıştıklarını söyledi.
AŞAMALI KONUT KREDİSİ GELİYOR
- Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, erişilebilir konut için çalışmalarını farklı alanlarda sürdürdükleri belirterek, "Bunun için öncelikle müşterinin finansman problemini çözmek zorundasınız. Türkiye'de ilk defa yeni bir konut kredisi tipi ortaya çıktı. Aşamalı konut kredisi için bir banka ile işbirliğimizi yaptık. Detaylarını kısa sürede paylaşacağız. Aşamalı konut sahibi olma sistemimiz var. Şimdi de aşamalı konut kredisi geliyor" ifadelerini kullandı. Akbal, ilk etapta 50 milyon avroluk erişilebilir gayrimenkul yatırım fonu kuracaklarını, bu sayede daha ölçekli arsa alabilir hale geleceklerini sözlerine ekledi.