Fuzul bu yıl 3 bin yeni konut üretecek

Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, erişilebilir konut için çalışmalarını farklı alanlarda sürdürdükleri belirterek, "Bunun için öncelikle müşterinin finansman problemini çözmek zorundasınız. Türkiye'de ilk defa yeni bir konut kredisi tipi ortaya çıktı. Aşamalı konut kredisi için bir banka ile işbirliğimizi yaptık. Detaylarını kısa sürede paylaşacağız. Aşamalı konut sahibi olma sistemimiz var. Şimdi de aşamalı konut kredisi geliyor" ifadelerini kullandı. Akbal, ilk etapta 50 milyon avroluk erişilebilir gayrimenkul yatırım fonu kuracaklarını, bu sayede daha ölçekli arsa alabilir hale geleceklerini sözlerine ekledi.