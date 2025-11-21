Garanti BBVA ithalat akreditif başvurusunu dijitale taşıdı

Yeni Şafak
14:4921/11/2025, Cuma
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran

İthalat yapan şahıs şirketleri ve tüzel müşteriler, Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığı ile şubeye gitmeden her an her yerde akreditif başvurusu yapabiliyor.

Garanti BBVA, dış ticaret yapan müşterilerinin işlemlerini daha hızlı, pratik ve kullanıcı dostu bir deneyimle yönetebilmeleri için İthalat Akreditif Başvurusunu dijital kanallarına taşıdı. Böylece müşteriler, Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden istedikleri anda başvuru yapabiliyor; başvuru formunu doldurup gerekli bilgileri ileterek süreci uzaktan başlatabiliyor.

İthalat akreditifi, uluslararası ticarette ödeme güvenliğini sağlayan ve bankalar tarafından verilen bir ödeme garantisi niteliği taşıyor. Garanti BBVA, ithalat akreditifi işlem başlatma adımlarını dijital ortama taşıyarak bu güvence mekanizmasına erişimi kolaylaştırıyor.

“Müşterimiz, işlemi istediği an istediği yerden başlatabiliyor”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, konuya ilişkin şunları söyledi:

  • “Dış ticarette hız ve güven kadar erişilebilirlik de kritik. Garanti BBVA olarak biz erişilebilirliğe yalnızca bireysel değil tüzel bankacılık alanında da büyük önem veriyoruz. Bu sayede; hız, kolaylık, maliyet avantajı ve sürdürülebilirlik gibi çok yönlü kazanımlar sunabiliyoruz. Dış ticaretle uğraşan müşterilerimiz, artık ithalat akreditif başvurularını şubeye gitmeden, istedikleri an istedikleri yerden dijital kanallarımız üzerinden başlatabiliyor. Böylece zamandan ve operasyonel efordan tasarruf ederken, sürecin kontrolünü de kendi ellerinde tutuyorlar.”




