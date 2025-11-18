Gine Konakri Limanı Albayrak ile büyüyor

Gine ekonomisinin Afrika kıtasının en hızlı büyüme oranlarını yakalamasıyla birlikte Konakri Limanı’nda deniz trafiği hızla artıyor. Ocak 2025’ten bu yana limana gelen gemi sayısı yüzde 35 yükseldi. Artan yoğunluk, operasyonel kapasite ihtiyacını beraberinde getirirken, Albayrak Grubu, Alport Konakri’de yük ve gemi trafiğini düzenlemek ve hizmet kalitesini yükseltmek için hızlı ve etkili önlemler almaya başladı. Limanın 2019 yılında Türk şirketi Albayrak Grubu tarafından devralınmasından bu yana, Konakri Limanı istikrarlı bir büyüme yakalayarak Batı Afrika’nın en önemli lojistik merkezlerinden biri hâline gelirken, geçtiğimiz iki yıl performans bakımından Batı Afrika alt bölgesinin en iyi limanı seçilmişti.

Mustafa Levent Adalı

5 YILDA 156 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

İlk beş yılda limana 156 milyon dolar yatırım yapan Albayrak Grubu, 2023 Aralık ayında ülkenin yegâne akaryakıt depolama istasyonunda meydana gelen patlamadan sonra limana 50 bin ton kapasiteli yüzer akaryakıt depolama ünitesini konumlandırmanın yanı sıra, rekor sürede liman bünyesinde bir akaryakıt tahliye istasyonu da hayata geçirmişti. Geçtiğimiz yıl ülkedeki olağanüstü trafik artışının ardından Alport Konakri, konvansiyonel terminalde hızlı depo inşası ve rehabilitasyon çalışmalarıyla depolama kapasitesini 80 bin tona çıkarmayı başardı. Klinker, buğday ve pirinç taşıyan gemiler için hızlandırılmış boşaltma süreçleri uygulamaya konulurken, gerektiğinde devreye alınan kamyon filosuyla iç lojistik güçlendirildi.

KAPASİTEMİZİ %50 ARTIRIYORUZ

Albayrak Limanları Koordinatörü ve Alport Konakri Genel Müdürü Mustafa Levent Adalı, limandaki yüksek trafiğin Gine ekonomisinin büyümesinin doğal bir yansıması olduğunu belirtti. Adalı, şu bilgileri paylaştı: “Bu öngörülmeyen artışla başa çıkmak için Alport Konakri yaklaşık üç ay önce 400 metrelik yeni bir rıhtımın inşasına başladı. Bu rıhtım Mart 2026’da faaliyete geçecek. Ayrıca iki ay önce, yüzer depo olarak kullanılan geminin yanaşması için Rıhtım No.15’in inşasına hızla başlamıştık bugün hizmete girmesiyle birlikte gemi-depomuz artık beş rıhtımla çalışabilecek. Mart 2026’da yeni rıhtımın devreye girmesiyle limanın yanaşma kapasitesini yüzde 50 artırmış olacağız.”

‘Akıllı Terminal’ ödülü almıştı

Alport Konakri, 2023 yılında Almanya’da düzenlenen Global Smart Ports Summit’te “Akıllı Terminal” kategorisinin büyük ödülünü kazanarak uluslararası arenada da başarısını tescillemişti. Albayrak Grubu, liman altyapılarını güçlendirmeye, kapasite artırımlarına hız vermeye ve Konakri Limanı’nın Batı Afrika’da giderek güçlenen lojistik merkezi konumunu pekiştirmeye yönelik adımlarını sürdürmeyi hedefliyor.







