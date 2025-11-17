KIZILELMA dünyada bir ilke daha imza attı: Hayalet göz entegre edildi! Tespit edilmeden taarruz edebilecek

Dünyada bir ilk: İnsansız savaş uçağına gömülü EOTS





Bu testler "gömülü EOTS" teknolojisinin dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağında uygulanması anlamına geliyor. F-16 gibi platformlar hedefleme sistemlerini harici bir pod olarak taşırken, Bayraktar KIZILELMA’da bu sistemin gövde içine gizlenmesi uçağın düşük radar izi (düşük görünürlük) kabiliyeti için kritik önem taşıyor. TOYGUN EOTS, Bayraktar KIZILELMA’nın bu stratejik avantajını koruyarak gelişmiş hedefleme yapabilmesini sağlıyor.





Sadece F-35 gibi 5. nesil uçaklarda var

Gövde içine gizlenmiş bu gelişmiş elektro-optik hedefleme sistemi, insanlı uçaklarda yalnızca ABD üretimi F-35 gibi 5. nesil platformlarda bulunuyor. Bayraktar KIZILELMA’ya bu teknolojinin başarıyla entegre edilmesiyle birlikte, Türkiye bu kritik kabiliyete sahip dünyadaki üç ülkeden biri oldu.



