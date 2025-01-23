Gözler Merkez’in faiz kararında: Güçlü indirim olmalı, sonraki toplantı martta

Merkez Bankası (MB), 2025 yılının ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında şekillenecek ve saat 14.00’te açıklanacak faiz kararı için gözler Merkez Bankası’nda olacak. Aralık ayında yapılan 2,5 puanlık faiz indiriminin piyasaya etkisinin çok sınırlı kaldığına dikkat çeken iş dünyası, Ocak ayında daha büyük bir indirimle güçle bir mesaj verilmesini bekliyor.

BİR SONRAKİ TOPLANTI MARTTA

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayı enflasyonunun ve yüzde 1,03 oranında artışla beklentilerin altında kaldı. Yıllık enflasyon yüzde 47,09’dan yüzde %44,38’e geriledi. Ocak ayında genel fiyat artış düzeyinin Ocak 2024’e göre daha makul seyretmesi dikkat çekiyor.

Geçen yılın ocak ayında enflasyon yüzde 6,7 kaydedilmişti. Bu ayki enflasyonun bu rakamın altında kalması bekleniyor.

PİYASAYI ETKİLEYECEK BİR İNDİRİM BEKLENİYOR

Merkez Bankası geçen yılın son toplantısında gösterge niteliğindeki politika faizini 2,5 puanlık indirimle yüzde 50’den yüzde 47,5’e düşürmüştü. Ancak faiz koridoru daraltıldığı için yapılan indirimin etkisi sınırlı kalmıştı. Bir sonraki faiz kararının Ocak ve şubat alı enflasyonlarından sonra gelecek olması, Merkez Bankası’nın bugün güçlü bir indirim yapması konusunda elini rahatlattı. Bir sonraki toplantının martta yapılacağına dikkat çeken iş dünyası, Merkez Bankası’nın önden yüklemeli güçlü bir faiz indirimi yaparak üretime ve istihdama destek vermesini bekliyor.







