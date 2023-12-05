Güçlü iş birliği bizi kenetler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 39. Bakanlar Toplantısı için İstanbul’a gelen Kamerun, Maldivler, Tunus, Sudan, Özbekistan, Pakistan ve Mısır'dan mevkidaşlarıyla ticari ilişkileri geliştirmek üzere çeşitli görüşmeler yaptı. İSEDAK 39. Bakanlar Toplantısı'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

YOL HARİTAMIZI PAYLAŞTIK

Ticaret Bakanı Bolat, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sınamaların her geçen gün arttığına işaret etti. Bolat, "İş birliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duydukları bu zor konjonktürde gerçekleşen toplantı vesilesiyle, İİT üyesi ülkelerin bakanlarıyla bir araya gelerek verimli görüşmeler gerçekleştirme, yeni işbirlikleri tesis etme fırsatı bulduk. Kamerun, Maldivler, Tunus, Sudan, Özbekistan, Pakistan ve Mısır'dan mevkidaşlarımla ticari ilişkilerimizi değerlendirdik. Ülkelerimiz arasındaki mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da geliştirilmesini teminen yol haritalarımızı paylaştık. İslam ülkeleri olarak, zorlukların altından kalkabilmek için birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiği aşikardır. Ekonomik ve ticari işbirliğimiz ise birlik ve beraberliğimizin sacayaklarından olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi Genel Sekreteri Dr. Macid Mamduh Kamel ise Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımların artacağını söyledi.

KAMEL: TÜRKİYE’YE YATIRIM ARTACAK

Kamel, “İstanbul, konumu itibarıyla Doğu ile Batı arasında bir köprü ve bir ticaret merkezi olarak köklü bir konuma sahip olması ve Türk hukukunda uluslararası tahkim alanında son dönemde gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri sayesinde, önde gelen bir uluslararası AUÇ merkezi olma potansiyeline sahiptir. Şehir, İstanbul Finans Merkezi'ni bünyesinde barındırmaktadır. Mükemmel uçuş bağlantılarına ve uygun konaklama fiyatlarına sahiptir” dedi.

Filistin halkının yanındayız

Bakan Bolat, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Halid Useyli ile bir araya geldiklerini ve Filistin için yapabileceklerini tüm boyutlarıyla ele aldıklarını bildirdi. Bolat, “Bize düşen görev, acımasızca kadın, çocuk, yaşlı demeden devam eden İsrail soykırımını bütün platformlarda anlatarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasının birer neferi olmaktır. Türk milleti ve devleti olarak her zaman kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.







