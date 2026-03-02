Gümrük Birliği acil güncellenmeli

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğine ilişkin BusinessEurope'a gönderdiği mektuba, Avrupalı işverenler tam destek verdi. BusinessEurope Başkanı Fredrik Persson, Akkol'a hitaben yazdığı cevap mektubunda, "AB-Türkiye ilişkilerinin stratejik niteliği tartışmasızdır. Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonunun acil olduğu konusunda tamamen hemfikiriz ve güçlü biçimde savunuculuk yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un, "AB'nin, Gümrük Birliği güncellenmeden büyük ekonomilerle serbest ticaret anlaşmaları yapmasının, Türkiye'ye olumsuz etkilerine" dikkati çekmek için Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu'na (BusinessEurope) gönderdiği mektuba, Avrupalı işverenler olumlu ve destekleyici yanıt verdi. Akkol, BusinessEurope'a, AB'nin, Gümrük Birliği güncellenmeden Hindistan gibi büyük ekonomilerle serbest ticaret anlaşmaları yapmasının ve "Made in Europe" çerçevesindeki sanayi politikalarını Türkiye'yi dışarıda bırakarak uygulanmasının yaratacağı etkilere dair Türk işverenlerinin görüşlerini içeren bir mektup kaleme aldı.
TÜM PAYDAŞLAR MUTABAKAT İÇİNDE
AB üye ülkeleri başta olmak üzere, 36 ülkeden 42 ulusal iş dünyası konfederasyonunu temsil eden ve Avrupa'nın en büyük iş dünyası örgütü olan BusinessEurope'ya gönderilen mektupta Akkol, şunları kaydetti: "Türkiye, fiilen Avrupa üretim, değer zinciri ve yatırım ekosisteminin bir parçasıdır. Türkiye'nin AB'nin şekillenmekte olan yeni mekanizmalarının dışında kalmaması kritik önem taşımaktadır. Bu konu, uzun vadede yalnızca Türkiye açısından değil, AB'nin kendi sanayi ve ekonomik tabanı açısından da rekabet gücü, güven ve öngörülebilirliği için önemlidir. TİSK olarak, çok kutuplu küresel düzende ülkemizin AB ile ilişkilerinde daha proaktif ve stratejik bir yaklaşım benimsenmesini çok kıymetli buluyoruz." Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Akkol, Türkiye'de DEİK başta olmak üzere tüm sosyal paydaşların Türkiye'nin AB üyeliği konusunda ve Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinde mutabakat içinde olduğunu vurguladı.
Akkol'un mektubuna Avrupalı işverenler olumlu ve destekleyici yanıt verdi.
İLİŞKİLERİN STRATEJİK NİTELİĞİ TARTIŞILAMAZ
BusinessEurope Başkanı Fredrik Persson, Akkol'a hitaben yazdığı cevap mektubunda, şunları dile getirdi: "Avrupa eşi benzeri görülmemiş jeopolitik ve ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. AB'nin küresel pazarlara erişimini çeşitlendirmesi ve güvence altına alması, aynı zamanda güvenilir ortaklara yönelmesi ve yeni ittifaklar kurması gerekmektedir. Bu yaklaşım, yeni ticaret anlaşmalarının sonuçlandırılması ve uygulanmasının yanı sıra, komşuluk bölgesindeki yakın ortaklarla -Türkiye gibi- ilişkilerin güçlendirilmesini de içermektedir. AB-Türkiye ilişkilerinin stratejik niteliği tartışmasızdır. Türkiye, AB'ye aday bir ülkedir ve 1995'ten bu yana yürürlükte olan AB-Türkiye Gümrük Birliği, karşılıklı faydalar sağlamış ve daha ileri entegrasyon ile AB müktesebatına yakınlaşma için iyi bir zemin oluşturmuştur. Bununla birlikte, Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonunun acil olduğu konusunda tamamen hemfikiriz ve bu yönde güçlü biçimde savunuculuk yapıyoruz."