Gümrük Birliği acil güncellenmeli

AB üye ülkeleri başta olmak üzere, 36 ülkeden 42 ulusal iş dünyası konfederasyonunu temsil eden ve Avrupa'nın en büyük iş dünyası örgütü olan BusinessEurope'ya gönderilen mektupta Akkol, şunları kaydetti: "Türkiye, fiilen Avrupa üretim, değer zinciri ve yatırım ekosisteminin bir parçasıdır. Türkiye'nin AB'nin şekillenmekte olan yeni mekanizmalarının dışında kalmaması kritik önem taşımaktadır. Bu konu, uzun vadede yalnızca Türkiye açısından değil, AB'nin kendi sanayi ve ekonomik tabanı açısından da rekabet gücü, güven ve öngörülebilirliği için önemlidir. TİSK olarak, çok kutuplu küresel düzende ülkemizin AB ile ilişkilerinde daha proaktif ve stratejik bir yaklaşım benimsenmesini çok kıymetli buluyoruz." Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Akkol, Türkiye'de DEİK başta olmak üzere tüm sosyal paydaşların Türkiye'nin AB üyeliği konusunda ve Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinde mutabakat içinde olduğunu vurguladı.