Gurbetçi Türkiye’ye yatırımla dönüyor

Son dönemde dünya genelinde uluslararası doğrudan yatırımlarda düşüş görülürken, Türkiye yaptığı ekonomik reformlar ve sağladığı imkânlarla pozitif ayrışıyor. Küresel ekonomide yatırımlar; 2023’ün ilk 6 ayında geçen yıla oranla yüzde 36, Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 86, G20'de yüzde 38 ve OECD'de yüzde 42 geriledi. Türkiye'de ise uluslararası doğrudan yatırımlardaki gelişmelerin etkisi daha az hissedildi. 2023’ün ilk yarısında doğrudan yatırımlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 düşüş gözlendi.

10 AYDA 108 BİN ŞİRKET AÇILDI

Atılan ekonomik adımlar ve siyasi istikrarın olumlu etkileri kurulan/kapanan şirket istatistiklerine de yansıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre; ilk 10 ayda toplam 108 bin 286 şirket ve kooperatif kuruldu. Aynı dönemde 10 bin 546 adet yabancı ortak sermayeli şirket faaliyete başladı.

6 BİN 45 İŞLETMEYİ GURBETÇİLER KURDU

Yabancı ortak sermayeli şirketlerin, 6 bin 45’i yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarınca hizmete alındı. Şirketlerden 658’i Rusya Federasyonu, 636'sı İran ve 37’si Almanya ortaklı oldu. 2022 yılının Ocak-Ekim döneminde ise hayata geçirilen 16 bin 775 yabancı ortak sermayeli şirketin 8 bin 968’i gurbetçiler tarafından devreye alınmıştı. Yabancı ortak sermayeli şirket sayısında 2023’ün ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,13 oranında düşüş yaşandı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının hizmete aldığı yabancı ortak sermayeli şirket sayısı da yüzde 32,59 oranında azaldı. Küresel durgunluk ve bölgemizdeki jeopolitik risklere rağmen yatırımlardaki gerilemenin diğer ülkelere nazaran azlığı dikkat çekti.

RUSYA VE İRAN SERMAYESİ AĞIRLIKTA

Rusya ve İran tarafından 2023 yılının Ocak-Ekim dönemindeki her ayda yabancı ortak sermayeli şirket kuruluşuna imza atıldı. 2023’ün Ekim ayına gelindiğinde ise ilk defa Almanya ortaklı şirket kurulduğu görüldü. İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 1.555’i anonim, 9 bin 391’i limited statüsünde faaliyet gösteriyor. İşletmeler ağırlıklı olarak ticaret, inşaat, perakende, konaklama, imalat ve motorlu taşıtlar sektörlerinde çalışıyor.







