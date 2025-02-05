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GYODER’den iş gücü sorununa yol haritası

GYODER’den iş gücü sorununa yol haritası

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:005/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Neşecan Çekici.
Neşecan Çekici.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’ne (BETAM) yaptırılan "İnşaat Sektörü ve İş Gücü Dinamikleri: Türkiye’24" araştırması kamuoyu ile paylaşıldı.

Depremler ve kentsel dönüşüm ihtiyaçlarının inşaat sektöründe iş gücü krizini derinleştirdiğine dikkat çeken araştırma, yeni nesil iş gücünün ağır çalışma koşulları ve gelir düzensizliği nedeniyle sektörü tercih etmediğini ortaya koyuyor.

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, daha iyi çalışma koşulları ve yıpranma hakkı gibi düzenlemelerle sektöre cazibe kazandırılması gerektiğini belirtti. Çekici, “Sektörümüzün en büyük sorunlarından biri nitelikli işçi bulamama sorunu. Özellikle depremden sonra bu durum daha da arttı. Bu kriz yalnızca kısa vadeli çözümlerle değil, uzun vadeli stratejilerle aşılabilir. Rapor, sektöre ışık tutarken geleceğe yönelik önemli bir yol haritası da sunuyor. Bu kapsamda, 7 sektörel STK ve Birlik ile 'Uzun Vadeli Stratejik İş Gücü Platformu' oluşturma çalışmalarına başlıyoruz” dedi.




#GYODER
#Ekonomi
#BETAM

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