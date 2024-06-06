GYO'ların piyasa değeri 350 milyar TL'ye ulaştı

Zirvede konuşan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) ve gayrimenkul yatırım fonu (GYF) modellerinin özellikle son yıllarda daha çok ilgi gördüğünün altını çizdi. Gönül, “GYO’ların 2021 yılında toplam piyasa değeri 95 milyar TL iken 2023'te 350 milyar TL’ye yükseldi. Mevcut durumda Borsa’da işlem gören toplam 47 adet GYO’muz var. Önümüzdeki dönem bu sayının artarak devam edeceğini görüyoruz. 2021 yılında 15 milyar TL olan GYF büyüklüğü de 2023 sonunda 75 milyar TL’ye ulaştı.Fonların portföy büyüklüğü ilk 5 ayda 82.5 milyar TL’ye ulaştı” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da, “Özellikle deprem sonrası yaşadıklarımız bu sektörün sıkıntılarını günyüzüne çıkardı. Yıllar önce müteahhitlikte çok kâr var diye bir sürü kişi bu işe girdi. O süreçten sonra sektörde büyük sıkıntılar başladı" dedi. Diğer yandan eleman sıkıntısına değinen Baran, şöyle devam etti: "Türkiye’de 208 üniversite var ama olması gereken belki de 50-60. Şu an başta inşaat sektörü olmak üzere çalışacak eleman bulamıyoruz. Bu sorun üretimi de etkiliyor. Buna rağmen gayrimenkul sektörü, 2023’ü yüzde 8.7 büyüme ile kapattı. Hatta 2024 yılının ilk 3 ayı itibarıyla yüzde 11 civarında bir büyümeden bahsediyoruz.”