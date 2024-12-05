Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Haftanın sonuna doğru Borsa'dan yüksek kapanış

Haftanın sonuna doğru Borsa'dan yüksek kapanış

18:405/12/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Borsa günü yükselişle tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı.

Borsa, haftanın son işlem günü olan cumadan önce bugünü yükselişle kapattı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazanarak 9.935,96 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,73 ile gıda içecek, en çok kaybettiren yüzde 1,52 ile iletişim oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazanarak 9.935,96 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 82,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

En çok kazandıran ve kaybettiren endeksler

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,73 ile gıda içecek, en çok kaybettiren yüzde 1,52 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve bu durumun faiz indirimlerinde kendilerine politika alanı sağladığını açıklamasının ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan alış ağırlıklı seyrin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Analistler yurt dışı verilerini takip edecek

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.850 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



#Borsa İstanbul
#BIST100
#BIST
#Piyasalar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kısa namaz sureleri Türkçe okunuşu, anlamı ve açıklaması!