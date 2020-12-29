Ekonomi Esnaf ve sanatkara yüzde 50 faiz indirimli kredi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halkbank'tan esnaf ve sanatkâra yüzde 50 faiz indirimli kredi

Esnaf ve sanatkâra yüzde 50 faiz indirimli kredi

Halkbank esnaf ve sanatkârlara yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlayacak. 2021 yılında kredilere uygulanacak yüzde 50 faiz indirim oranı, bakiyesi 2021 yılına devreden bu kapsamdaki kredilere de uygulanacak.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, faiz indirim oranı, bakiyesi 2021 yılına devreden bu kapsamdaki kredilere de uygulanacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananların dışındakiler olmak üzere, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitiren, 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkârlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini sunmaları durumunda, 100,000 liraya kadar yüzde 100 faiz indirim oranına sahip kredi sağlanacak.

Ayrıca, esnaf ve sanatkârlara, makine, ekipman ve demirbaş alımı, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30,000 liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

Kredi faiz oranları değişti: İşte banka banka faiz oranları
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Ev ve araç alacakların yanı sıra farklı ihtiyaçları için paraya ihtiyacı olanlar bankaların kapısını çalıyor.
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Merkez Bankası'nın son iki toplantıda aldığı kararlar sonrasında ise faizlerde yukarı yönlü artışa geçti.
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Peki 2020 yılının da bitimine sayılı günler kala bankaların faiz oranları ne durumda. İşte banka banka konut, taşıt ve tüketici kredilerinde faizlerde son oranlar..
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Ziraat Bankası faiz oranları (%)
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Tüketici kredisi: 1.75 Taşıt kredisi: 1.75 Konut kredisi: 1.65
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Halk Bankası faiz oranları (%)
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İhtiyaç kredisi: 1.77 Taşıt kredisi: 1.77 Konut kredisi: 1.52
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Vakıfbank faiz oranları (%)
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Taşıt kredisi: 1.75 Konut kredisi: (Sarıpanjur) 1.49 Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.79
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Akbank faiz oranları (%)
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Direkt kredi: 2.07 İhtiyaç kredisi: 1.96 Taşıt kredisi: 1.51 Konut kredisi: 1.41
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Garanti Bankası faiz oranları (%)
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Dijital ihtiyaç kredisi: 1.49 Konut kredisi: 1.49 Taşıt kredisi: 1.64
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İş Bankası faiz oranları (%)
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İhtiyaç kredisi: 1.50 Taşıt kredisi: 1.55 Ev kredisi: 1.40
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TEB faiz oranları (%)
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İhtiyaç kredisi: 1.35 Taşıt kredisi: 1.50 Konut kredisi: 1.49 .
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QNB Finansbank faiz oranları (%)
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Bireysel ihtiyaç kredisi 1.35 Konut kredisi: 1.76 Taşıt kredisi: 1.61
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Yapı Kredi Bankası faiz oranları (%)
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Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.74 Konut kredisi: 1.51 Taşıt kredisi: 1.60
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Denizbank faiz oranları (%)
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Mortgage kredisi: 1.52 Taşıt kredisi: 1.59 İhtiyaç kredisi: 2.14
Kredi faiz oranları değişti: İşte banka banka faiz oranları
Bankaların güncel kredi faiz oranları ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Merkez Bankası'nın son toplantılarında aldığı kararlar sonrası kredi faiz oranları ne kadar oldu. Bankalar kredi faiz oranlarında bir bir güncellemeye giderken Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, QNB Finansbank, Akbank, Denizbank, Yapı Kredi ve Halkbank güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranları ise şu şekilde oldu..
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