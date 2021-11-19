Haluk Bayraktar: AKINCI ile ilgilenen birçok ülke var

Geliştirdiği milli teknolojilerle Türkiye'nin gücüne güç katan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar,

Ukrayna Ulusal Haber Ajansı Ukrinform'un sorularını cevapladı. Baykar'ın insansız bir savaş uçağı üzerinde çalıştığını belirten Bayraktar, "Firmamızın insansız sistemler konusunda büyük emelleri var. İnsansız bir savaş uçağı (MİUS) üzerinde çalışıyoruz ve iki yıl sonra ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi. MİUS prjesinin sese yakın bir hıza sahip, 6 tonluk bir platform olacağını belirten Bayraktar, Ukrayna ile motor konusundaki iş birliğine de dikkat çekti.

'AKINCI TİHA İLE BİRÇOK ÜLKE İLGİLENİYOR'

Haluk Bayraktar, 'İlk Akıncı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. Bu TİHA'ları ihraç etmeyi planlıyor musunuz?' sorusuna şöyle cevap verdi: "Bayraktar TB2 örneğinde, son altı yıllık operasyonel kullanımdan bu yana, son iki yıldır aktif olarak ihraç ediyoruz. Bayraktar TB2 için 13 ülke ile sözleşme imzaladık. Bu insansız akıllı sistemler için büyük bir talep var. AKINCI ise, bu yıl ağustos sonunda hizmete girdi. Yüksek uçuş performansına sahip AKINCI TİHA ile de birçok ülke ilgileniyor ve sonucu çok kısa sürede göreceksiniz. Ancak, henüz hangi ülkeler olduğunu ve imza koşullarını söylemeye hazır değiliz."

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DÜNYA Türkiye'nin havadaki yeni gücü Akıncı TİHA Yunan basınında: Fatih'in ateş topları gibi

AKINCI MOTORU İÇİN İŞ BİRLİĞİ

İnsansız Hava Araçları (İHA) motorları konusunda Ukrayna'nın Ivchenko-Progress şirketiyle yürütülen iş birliğine dikkat çekilirken, Bayraktar, AKINCI'nın farklı motor alternatiflerine de değindi.

OYNAT 02:16 Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA paylaşımı: Fırtına gibi esiyor Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI TİHA ile ilgili video paylaşımında bulundu. Yabancı basının ilgi odağı haline gelen Akıncı TİHA'nın uçuş görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşıma Bayraktar, 'AKINCI fırtına gibi esiyor...' notunu düştü. BiP'te paylaş

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AKINCI'nın 450 hp kapasiteli AI450 motoruyla yola çıktığına vurgu yapan Bayraktar, "Bir hava platformu olarak AKINCI, farklı konfigürasyonlara sahip. Keşif ve saldırı gibi farklı konfigürasyonlar, farklı motorlar gerektirir. MC500 ve AI450 motorları farklı konfigürasyonlarda kullanılabilir" diye konuştu.