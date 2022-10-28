Haluk Bayraktar'dan Almanya'ya "iş birliği yapalım" çağrısı

Türkiye'nin önde gelen havacılık ve savunma şirketlerinden Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Almanya'yla savunma sanayii alanında daha fazla iş birliği için adımların atılması gerektiğini söyledi. Alman haber ajansı dpa'ya röportaj veren Bayraktar, "Diğer alanlarda (Almanya ile) çok sağlam ilişkilerimiz var. Savunma sektöründe de karşılıklı adımlar atılmalı; bu iki taraf için de faydalı olur" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'DAKİ TESİS 2023'TE ÜRETİME BAŞLAYACAK"

Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'larının bugüne dek 24 ülkeye ihraç edildiğini dile getirdi. Baykar şirketinin Ukrayna'da inşa ettiği SİHA ve insansız savaş uçağı fabrikasına da değinen Bayraktar, bu tesiste üretimin 2023 yılında başlayacağını belirtti.

"BU SİHA'LARIN NEREDE VE NASIL KULLANILACAĞINA KARAR VERİCİLER BELİRLİYOR"

SİHA'ların artan oranda kullanımı ile ilgili endişelerin yersiz olduğunu ifade eden Haluk Bayraktar, "Bunların iyi ya da kötü amaçla kullanımını karar vericiler belirliyor. İHA teknolojisi, hedeflere hassas bir şekilde saldırmak için gerekli olan gözetleme imkanını sunuyor. Alışılagelmiş teknolojiler bu imkanı sunmuyor" dedi.