'Hamur Bizim İşimiz' YouTube Kanalı 1 milyon aboneye ulaştı: Altın plaket kazanan ilk gıda markası oldu

“Türkiye’nin yağı Bizim” mottosuyla sadece mutfaklarda değil, süreklilik ve yenilikçilik stratejisiyle dijital kanallarda da hedef kitlesinin en büyük desteği olmayı hedefleyen Ülker Bizim Yağ’ın kurduğu, Türkiye’nin ilk hamur işine özel YouTube kanalı “Hamur Bizim İşimiz”in abone sayısı 1 milyonu aştı.

En çok aranan tarifler, püf noktaları, ünlü şefler ve influencer’lar ile eğlenceli içeriklere kadar 1000’e yakın hamur işi tarifini izleyicilere sunan, hamur işi gönül işi diyenlerin kanalı “Hamur Bizim İşimiz”, arama trendlerine göre oluşturulan içerik stratejisi kapsamında hazırlanan 1000’e yakın video ve Shorts formatında yer alan tarifleriyle abonelerinin günlük rutinlerinin bir parçası olmayı hedefliyor.

Son dönemde izlenme ve etkileşim rakamları da çok etkileyici olan kanalın, 2024 yılında toplam izlenme sayısı yüzde 286 artışla toplam 340 bin saate ulaştı. Etkileşim rakamları da son 6 ayda yüzde 362 artış gösterdi. Kanalın hedef kitlesinde ise yüzde 71 kadın ve yüzde 29 erkek izleyici olması dikkat çekiyor.

“Hamur Bizim İşimiz” kanalında yakın zamanda “Nereye Baksak Hamur İşi Görüyoruz” başlıklı özel tarif serisi izleyicilerle buluşacak.



