Son dönemde havacılıkta önemli bir atılım yapan Türkiye, dün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu insansız hava aracı Anka III gökyüzüyle buluştu. Dün sabah ilk uçuşunu gerçekleştiren Anka III, 1 saat 10 dakika havada kaldı, 8 bin feet irtifaya ulaşıp 150 knot hıza çıktı. Saat 08.38’de pistten teker kesen Anka III, bu uçuşta pisti pas geçme testini de başarıyla gerçekleştirdi. Anka III’e ilk uçuşunda yine TUSAŞ tarafından üretilen HÜRKUŞ ve ANKA eşlik etti.

SAVUNMAYA BÜYÜK GÜÇ

Anka III’ün ilk uçuşunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak” mesajıyla duyurdu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de “Hayırlı uğurlu olsun. Allah ülkemizi korusun. Şimdi gökyüzünde düşmanın göremediği ama düşmanını gören bir İHA’mız var artık. Allah bahtını açık etsin” açıklamasını yaptı.

10 SAAT HAVADA KALABİLİYOR

Anka III, tasarımı sayesinde radarda daha az iz bırakacak. Silah istasyonunu gövde içinde barındıran Anka III, 1200 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. Böylelikle platforma SOM-J, MK-82 ve sığınak delici bomba gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek. Maksimum seyir hızı 0,7 mach, irtifa tabanı 40 bin feet olan ANKA III, kesintisiz 10 saat havada kalabilecek.

ELEKTRONİK HARP YAPACAK

Keşif, gözetleme ve istihbarat, hava-kara mühimmatları ile taarruzun yanı sıra hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak ve İHA’larını da avlayabilecek olan Anka III, düşman radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirebilecek. Hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme, istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla operasyon ve haberleşme rölesi gibi birçok görevi de gerçekleştirecek.

2 yıl sürmedi

TUSAŞ, Anka III projesine Şubat 2022’de başladı. Süratle ilerleyen projede ilk prototip üretilip yapısal montajı tamamlandı. Ekipmanların yerleştirilmesiyle yer testlerine geçildi. Anka III, 2 yıldan az bir sürede, tam 22 ayın sonunda gökyüzüyle buluştu.











