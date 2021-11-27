Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: Manipülatif ataklar zarar veremez

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisinin sadece döviz kurunu baz alan dar bakış açısı yerine, büyük bir pencereden değerlendirmek gerektiğine vurgu yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nebati, “Mevcut piyasa koşullarında politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun yoktur. Talep enflasyonunu azaltmak için faizlerin arttırılması gerekirken, küresel salgının neden olduğu arz enflasyonunu azaltmak için faizlerin düşürülmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, faizlerin düşürülmesi gerektiğini belirtti.

MANİPÜLATİF SALDIRI

Enflasyonun sadece Türkiye değil, küresel çapta ortaya çıkan dönemsel bir sorun olduğunun altını çizen

Nureddin Nebati, “Düşük faiz politikamız sonucu TL’ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez” dedi. Faiz indiriminde kararlılık mesajı veren Nureddin Nebati, şöyle devam etti:

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“Son kur atağında reel sektörde türbülanslar yaşansa da ekonomimiz tüm gücünü korumaktadır. Nitekim yeni kurulan şirket sayısı geçen yıla göre artarken, kapanan ya da konkordato ilan eden şirket sayısı azalmaktadır. Karşılıksız çıkan çek oranları da tarihi dip seviyesindedir. 2013’ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız. Milletimizin bağımsızlığı için verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, bugün de Milletimiz ile elbirliği içinde ekonomimizin bu bağımsızlık mücadelesinden de Allah’ın izni ile zaferle ayrılacağız.”

İstihdam da artacak

Sadece faiz ve döviz kurunu esas alan makroekonomik yaklaşım yerine, düşük faiz yüksek üretim hacmine dayanan temel politika ekseninde yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflendiğine işaret eden Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, “Düşük faiz avantajı ile ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, hammadde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceğiz. Bu sayede hem enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız hem de istihdamın artmasını sağlayacağız. Bu politikamıza yönelik manipülatif kur ataklarının olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunlarla mücadelede, tüm kesimlerin, bize dikte edilmiş “yüksek faiz, düşük enflasyon” politikasının yanlışlığını yapısal cari açık veren ülkemiz özelinde tekrar değerlendirmelerini öneriyorum” ifadelerini kullandı.

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EKONOMİ Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması